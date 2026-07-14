П. Стойкова: Жилищният пазар е в период на корекция, не предстои срив

На жилищния пазар в България не предстои срив, каза Полина Стойкова, MRICS, изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Според нея пазарът навлезе в период на корекция след години на бурен растеж, което беше очаквано и нормално развитие. Налице е спад на сделките, но това не винаги автоматично води до спад на цените.

Тя припомни спадовете на сделките с имоти по време на пандемията и при ускоряването на инфлацията през 2022-2023 г., който не беше последван от спад на цените.

"Ежедневната информация от пазара е, че сделки се сключват, а купувачите имат интерес към имотите – не са се отдръпнали и не са изпаднали в неплатежоспособност", отбеляза Стойкова. И добави, че банковите кредити също остават почти без промяна в условията, т.е. всички фактори, които подкрепят имотния пазар, са налице.

"Въпросът е да се задвижи новият цикъл на пазара след еврото. Хубавото е, че сега на него има много по-добро предлагане“, допълни Стойкова.

По данни на Bulgarian Properties, цитирани от Полина Стойкова, през второто тримесечие тристайните апартаменти имат по-голям дял в реално сключените сделки в София от двустайните. Това според нея показва, че на пазара са предимно хора, които търсят собствено жилище, не толкова инвеститори и спекуланти.

Купувачите търсят по-големи апартаменти в София, къщи и парцели в околностите ѝ и имоти по морето. „Цените на жилищата за продажба са нараснали с 25% на годишна база в София по реално сключени сделки, а на тримесечна се наблюдава задържане на нивата им или малък ръст. При наемите също има повишаване на цените с около 20% спрямо миналата година“, уточни гостът.

Според Стойкова на сегашния пазар очакванията на купувачите и на продавачите се срещат по-лесно, тъй като продавачите са станали по-гъвкави в очакванията си за цените. „Когато излезе оферта на справедлива цена, тя намира бърза реализация на пазара“, посочи тя.

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