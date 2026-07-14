Зелените политики на Тръмп са довели до забавянето или отмяната на проекти за 83 млрд. долара

Политиките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, които ограничиха федералната подкрепа за чиста енергия, са довели до отмяна или забавяне на инвестиции в размер на 83 млрд. долара в стотици зелени проекти, съобщава Ройтерс, цитирайки доклад на коалицията за работническа и екологична дейност BlueGreen Alliance.

Докладът беше представен, докато лидерите на профсъюзите в САЩ се готвят да се срещнат с американски сенатори, за да обсъдят работната сила в областта на чистата енергия.

Анализът установява, че 223 проекта за чиста енергия, представляващи 82,9 млрд. долара инвестиции и 111 765 работни места, са били блокирани или отменени по време на второто президентство на Доналд Тръмп. Докладът отдава това на подписания от Тръмп данъчен и разходен пакет, който отмени или ограничи стимулите от ерата на предшественика му Джо Байдън, както и други действия на администрацията, насочени към намаляване на федералната подкрепа за възобновяема енергия и електрически превозни средства.

„Получените цифри ясно илюстрират потресаващата загуба на инвестиции и създаване на работни места, до които са довели политиките на тази администрация и Конгреса“, изтъква Роксан Джонсън, вицепрезидент на отделя за анализ в BlueGreen Alliance.

Тръмп заяви, че възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като вятърната и слънчевата енергия са ненадеждни и несправедливо субсидирани.

В доклада се казва също, че съкращенията на федералното финансиране и регулаторните промени, започнати през 2025 г., са отслабили защитата на работното място за работниците в енергийния и индустриалния сектор.

Сред посочените промени са отмяната на правилата на Агенцията за опазване на околната среда, регулиращи опасните индустрии, и забавянето на правилото за излагане на силициев диоксид, предназначено да предпази миньорите от вдишване на силициев прах, което според доклада може да допринесе за увеличаване на белодробните заболявания.

В доклада се казва, че 3034 производствени, енергийни и индустриални проекта са изправени пред по-строги изисквания за допустимост за данъчни облекчения съгласно законодателството на Тръмп, което излага на риск приблизително 695,2 млрд. долара инвестиции и близо 1,2 милиона прогнозирани работни места.