САЩ тайно са помогнали за износа на над 100 млн. барела петрол през Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че американските въоръжени сили тайно са оказали помощ на 200 търговски кораба и са осигурили преминаването на над 100 млн. барела петрол през Ормузкия проток.

„Тази изключително успешна операция се дължи на факта, че САЩ контролират Ормузкия проток — а НЕ Иран“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social. „Тяхната армия е разгромена, а икономиката им е в упадък.“

Тръмп разкри операцията по-рано в сряда по време на изявление пред репортери в Овалния кабинет. Той приписа на тайния износ заслугата за поддържането на цените на петрола около 90 долара за барел, вместо да скочат над 200 долара.

Корабният трафик през Ормузкия проток обаче все още е значително под нивата отпреди войната, коментира Хелима Крофт, глобален ръководител на отдела за стратегии за пазара на суровини в RBC Capital Markets. Светът губи значителни количества петрол всеки ден, каза Крофт в интервю за CNBC.

Около 20% от световните доставки на петрол, или 20 млн. барела на ден, преминаваха през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да атакуват Иран на 28 февруари. Трафикът през пролива се срина, след като Иран отвърна с атаки срещу кораби и миниране на морския път. Фактическото затваряне на пролива доведе до загубата на над 1 млрд. барела петрол – най-голямото прекъсване на доставките в историята.

От JPMorgan заявиха миналата седмица, че през Ормузкия проток може да преминава повече петрол, отколкото е видимо публично. Според банката около 2 млн. барела на ден може да се изнасят с танкери, които са изключили транспондерите си.

„Въпреки продължаващата морска блокада и рязкото намаляване на търговския трафик, изглежда, че през пролива все още преминават изненадващо големи количества суров нефт и нефтопродукти“, отбелязаха анализаторите от JPMorgan в доклад от 4 юни.

През май Тръмп обяви, а след това внезапно прекрати мисията „Проект Свобода“, чиято цел беше да ескортира танкерите, блокирани в Персийския залив. Впоследствие американски официални лица намекнаха, че военноморските сили тайно помагат на корабите да преминат през пролива, но не разкриха мащаба на операцията.

Американските сили не ескортират кораби, заяви представител на Министерството на отбраната пред CNBC миналата седмица. Военните поддържат връзка и координират действията си с корабите, които се опитват да преминат свободно и безопасно през Ормузкия проток, добави той.

Централното командване на САЩ посочи, че военните защитават корабите от нападения. То заяви, че сблъсъците между САЩ и Иран миналата седмица започнаха, когато Техеран изстреля дронове срещу „моряци, които законно преминаваха през регионалните води“.