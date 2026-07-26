Плодовете и зеленчуците поевтиняват през седмицата

Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в тазседмичния си анализ.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81 на сто до 2,323 пункта спрямо 2,342 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците тази седмица минимално поскъпват единствено картофите, които се търгуват по 0,61 евро за килограм или с 0,33 на сто нагоре.

По-евтини са чушките, като зелените са с 13,07 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм, а червените - с 8,95 на сто до 1,79 евро за килограм. Значително по-ниски са също цените на доматите - с 9,96 на сто до 1,32 евро за килограм, морковите - с 9,2 на сто до 0,79 евро за килограм, зелената салата - с 8,82 на сто нагоре до 0,62 евро за килограм. Спад се наблюдава още при зрелия лук кромид - със 7,72 на сто до 0,55 евро за килограм, краставиците - с 4,93 на сто до 1,08 евро за килограм, тиквичките - с 3,43 на сто до 0,62 евро за килограм. Зелето запазва стойността си от миналата седмица и се търгува по 0,59 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките, които са с 1,96 на сто нагоре и се търгуват по 1,35 евро за килограм. Същевременно значителен спад има при кайсиите, които отстъпват с 21,45 на сто и се продават по 1,15 евро за килограм. По-евтини са също прасковите - с 10,03 на сто до 1,31 евро за килограм, и лимоните - с 3,34 на сто до 2,26 евро за килограм.

Цената на кравето сирене отстъпва с 0,33 на сто до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,54 на сто до 9,14 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,09 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 4,76 на сто до 1,12 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,42 евро за брой, което е спад с 1,42 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,65 на сто до 3,57 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,01 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,97 на сто нагоре до 1,67 евро за килограм, а на зрелия фасул - с 5,95 на сто до 2,10 евро за килограм. Лещата поевтинява с 1,21 на сто до 1,96 евро за килограм. Отстъпват също цените на брашното тип 500 - с 8,7 на сто до 0,63 евро за килограм, и олиото - с 1,93 на сто до 1,73 евро за литър. Захарта е по-скъпа с 0,92 на сто до 0,88 евро за килограм.

(БТА)