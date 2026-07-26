Орчел от UniCredit вижда възможност за споразумение за поглъщането на Commerzbank

Главният изпълнителен директор на UniCredit SpA Андреа Орчел коментира, че вижда възможност за споразумение относно предложеното от банката поглъщане на Commerzbank AG.

Орчел изразява увереност, че разговорите с германското правителство и други заинтересовани страни могат да доведат до сделка, съобщава Bloomberg.

„Ще можем да отговорим положително на правителството, всички отстъпки, които бяхме готови да направим, все още са валидни“, посочва той в интервю за в. Corriere della Sera, публикувано в неделя.

„От социалното въздействие, през подкрепата на малките и средни предприятия, до финансирането на трансформацията на германската икономика, ще бъде постигнато споразумение и ще има изненада колко широки ще бъдат тези области на сближаване“, казва още Андреа Орчел.

Bloomberg News съобщава, че UniCredit и Commerzbank са готови да възобновят разговорите за придобиването. Очаква се Орчел и главният изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп да говорят след публикуването на финансовите резултати на германския кредитор на 6 август.

Разговорите биха могли да проправят пътя за по-широки преговори, тъй като Германия преминава от опити да блокира придобиването към оформяне на условията му.

Ако сделката бъде финализирана, тя ще обедини UniCredit с втория по големина търгуван на германската борса кредитор. Това ще е и една от най-значимите трансгранични банкови транзакции в Европа през последните години.

Орчел отхвърля предположенията, че UniCredit ще отслаби Commerzbank. Той казва пред вестника, че банката „не би похарчила 22 млрд. евро, за да унищожи франчайз“.

Според него сделката е продиктувана от логиката на сектора, тъй като комбинацията на Commerzbank и германското звено на UniCredit HypoVereinsbank ще допринесе с по-голяма ефективност. Той ги описва като две допълващи се банки, които биха засилили финансирането за германската икономика.