Commerzbank заяви, че е готова за преговори с UniCredit

Commerzbank заяви, че изпълнителният и надзорният ѝ съвети са готови за преговори с UniCredit, след като италианската банка придоби вероятно контролен пакет акции, като в същото време настоява, че преговорите трябва да се водят с настоящото ѝ ръководство, а не с германското правителство, предава Bloomberg.

„Приоритетът сега е да се проведат конструктивни разговори, за да се определят ключовите моменти за персонала, акционерите и клиентите на банката“, каза в изявление в петък председателят на Commerzbank Йенс Вайдман. „Тези преговори са и в интерес на UniCredit и няма да има пряк път през Берлин.“

И двете банки са готови да възобновят преговорите следващия месец, като се очаква видеоразговор между техните висши ръководители скоро след обявяването на финансовите резултати на германската банка на 6 август, съобщават запознати с въпроса източници. Макар да е малко вероятно разговорът да доведе до пробив, той би могъл да проправи пътя за по-съществени преговори, посочват някои от тях.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел заяви в четвъртък, че банката му е отворена за диалог с германското правителство и профсъюза на Commerzbank, без обаче да споменава ръководството на конкурента. Двете кредитни институции са въвлечени в ожесточена битка от почти две години, като се обвиняват взаимно в подвеждащи изявления. Берлин, който все още притежава около 12% от Commerzbank, критикува подхода на UniCredit като прекалено агресивен.

Както Берлин, така и високопоставен представител на синдиката заявиха, че преговорите трябва да се проведат между ръководствата на двете банки.

„Сега е ред на двете банки да разговарят помежду си“, заяви в четвъртък говорител на Министерството на финансите. Председателят на работническия съвет Саша Вебел посочи, че управлението на Commerzbank е отговорност на ръководството на банката, а не на представителите на служителите.

Досега не е имало контакти с правителството относно организирането на евентуални преговори, заяви Орчел. Но след като UniCredit е на път да придобие контрол над почти половината от акциите на Commerzbank след оферта под пазарната цена, Германия наскоро смекчи тона си. Председателят на Commerzbank също даде сигнал за по-малко конфликтна позиция.

„Въпреки че бихме предпочели нещата да стоят по друг начин, балансът на силите на следващото годишно общо събрание е ясен“, заяви Вайдман, имайки предвид способността на UniCredit да настоява за промени предвид факта, че не всички инвеститори са склонни да упражняват правото си на глас на събранията на акционерите.

Орчел лансира идеята за смяна на висшето ръководство, тъй като се стреми да приложи своята стратегия. За целта той вероятно ще трябва да назначи свои представители в надзорния съвет и да смени настоящите, включително двама членове на съвета, които понастоящем представляват интересите на правителството.