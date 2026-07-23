Русия лишава свои граждани в чужбина от права с нов закон за „предателите“

Парламентът на Русия е гласувал закон, който ще лиши руснаците, живеещи в чужбина и изправени пред преследване по политически причини, от права на собственост, банкови сметки и консулски услуги.

Според юристи това е равносилно на фактическо отнемане на гражданство, съобщава Euronews.

Държавната дума е одобрила законопроекта едновременно на второ и трето четене.

По думите на председателя на руския парламент Вячеслав Володин „говорим за тези, които вредят на страната ни“, коментира той преди гласуването. „За екстремисти, предатели на родината ни. Тези, които години наред се опитват да направят всичко, за да унищожат държавата ни. Които оправдават нацизма и обиждат нашите войници и офицери, докато се крият от наказание в други държави“, добавя той.

Съгласно законодателството, руснаците, които живеят в чужбина, за да избегнат наказателно преследване у дома, ще търпят ограничения в Русия: банковите им сметки в страната ще бъдат замразени, няма да могат да продават движимо и недвижимо имущество, ще им бъдат отнети лицензии и акредитации, както и достъпът до банкови приложения и държавни и консулски услуги.

На обхванатите от законодателството ще им бъде отказано и да получат международен паспорт или да заверят документи, като завещания и пълномощни.

Законът се прилага и за руснаци, които вече са административно санкционирани за нарушения на руския закон за чуждестранните агенти, за призиви за санкции срещу Русия, за призиви за нарушаване на териториалната цялост на Русия, за дискредитиране на въоръжените сили или за участие в организации, определени от Русия като нежелани.

Законът влиза в сила след официалното му публикуване без преходен период.

Нормативният акт разширява правния инструментариум за потискане на несъгласието, отбелязва медията. Още през първата седмица от войната в Украйна Държавната дума прие два ключови закона в рамките на няколко дни. С тях се криминализира разпространението на това, което държавата счита за „съзнателно невярна информация“ за въоръжените сили и „дискредитирането“ на армията. Присъдите могат да достигнат до 15 години.

Руският регулатор на комуникациите едновременно с това нареди на медиите да спрат да използват думите „война“, „нахлуване“ или „нападение“ – директива, която доведе до закриването или самоналоженото спиране на дейността на повечето останали независими руски медии.

Руският закон за чуждестранните агенти, първоначално приет през 2012 г., е многократно изменян от 2022 г. насам, за да позволи на властите да определят и физически лица, не само организации, като чуждестранни агенти. С този закон се налагат широки ограничения върху обществения живот, банковото дело и пътуванията.

Руските власти са блокирали достъпа на руснаците до над 25 хил. уебсайта през 2025 г. Това число обаче представлява малка част от общото съдържание, премахнато от февруари 2022 г. насам, отбелязва Euronews.

Оценките за броя на руснаците, напуснали страната през първата година след началото на войната, варират от 500 хил. до 1 млн. души. Гласуваният закон е предназначен да разшири обхвата на държавата до това население.

Адвокати от Първи отдел, отворена общност от руски юристи и защитници на правата на човека, коментират, че кумулативният ефект се равнява на „фактическо лишаване от гражданство“.

„Лице, което е напуснало по политически причини и е признато за „укриващо се“, придобива статут на вътрешно „анулиран гражданин“, казва се в анализ на групата.

„Всичко, свързано с Руската федерация – собственост, сметки, бизнес, консулски услуги, може да бъде използвано срещу тях, докато самите те са практически лишени от всякаква възможност да използват това в свой интерес“, посочва се още в анализа на юристите.

Независимият медиен проект за правата на човека OVD-Info посочва, че сред най-застрашените са хора, вписани в руския регистър на чуждестранните агенти, обвиняеми по наказателни или политически мотивирани административни дела, политически активисти, журналисти, адвокати и участници в проекти или организации, които Кремъл е определил като „екстремистки“, „нежелани“ или „терористични“.

От пълномащабното нахлуване през 2022 г. до септември 2025 г. най-малко 692 души са били подведени под наказателно преследване само по законите за „невярна информация“ и „дискредитация“, според OVD-Info. Общо най-малко 1299 души са били подведени под наказателно преследване за противопоставяне на войната до края на 2025 г., като 373 все още са в затвора.