„Маркет ЛИНКС“ отчита спад на доверието в кабинета, Бюджет 2026 е сред слабостите

Доверието в кабинета и в премиера намалява за втори пореден месец, а една от слабостите е проектобюджетът за 2026 г., показва проучване на „Маркет ЛИНКС“, финансирано съвместно с bTV. То е проведено сред 1002 пълнолетни лица в страната в периода 11-19 юли. В негативна посока се обръща и оценката за посоката на страната.

Премиерът Румен Радев остава единственият политик с положителен нетен рейтинг, като се ползва с доверието на половината български граждани, но доверието в него постепенно се свива, а недоверието – нараства. От рекордните +34 пункта през май, малко след встъпването в длъжност, кривата се понижава до +25 през юни и +16 през юли. Това е двумесечен спад, който доближава стойностите до предизборните нива от началото на пролетта, които са нетипични за последните месеци, отбелязват социолозите.

До каква степен имате, или нямате, доверие в следните политически личности?, източник: Маркет ЛИНКС

Бюджетът – повод за недоверие

Динамиката на доверието на гражданите през втория месец на работа на кабинета вече се оформя като низходяща тенденция. С 8 пр.п. са намалели имащите доверие, а с 11 пр.п. са се увеличили деклариращите недоверие в кабинета. Проектобюджетът за 2026 г., който днес се гласува в Народното събрание, е една от основните слабости в работата на кабинета през първите му два месеца, отчитат социолозите.

До каква степен имате или нямате доверие в правителството?, източник: Маркет ЛИНКС

Нарастват и съмненията спрямо изпълнението на реформаторските обещания на Румен Радев и непоследователните позиции на страната спрямо стратегическите ѝ партньори. Това провокира силно неодобрение както сред проевропейски, така и сред прокремълски настроените граждани, а загубата на гражданска подкрепа изглежда логично развитие.

Кабинетът вече губи тежест по отношение на основното си позитивно послание за въвеждане на ред след хаоса. Нараства делът на тези, които определят правителството като неподготвено или като продължение на стария модел с ново лице. Позитивните оценки спадат под 60%, което е знак, че първоначалният кредит на доверие постепенно се изчерпва.

Кое изречение най-добре описва втория месец на кабинета „Радев"?, източник: Маркет ЛИНКС

Замразяването на „Боташ“ – потвърждение, че е неизгоден

„Маркет ЛИНКС“ са измерили и обществените нагласи към договора с „Боташ“, като относителното мнозинство приема договора за крайно неизгоден, а два пъти по-малко са на обратно мнение – 45% към 22%. „Замразяването“ на договора за 15 месеца се приема като потвърждение за нецелесъобразността му от 39% от анкетираните, докато 29% са на обратното мнение.

Въпреки низходящата тенденция при одобрението на изпълнителната власт, Народното събрание запазва възстановеното си доверие. Парламентът удържа значително по-висока степен да доверие от предходния, което най-вероятно е резултат на по-умереното поведение на депутатите.

Данните показват отслабване на изборната мобилизация, като делът на категорично готовите да гласуват спада от 56% на 46%. Свиването на твърдото ядро от „Маркет ЛИНКС“ разглеждат като знак, че първоначалната ангажираност, захранвана от очакването за смяна на модела, започва да намалява.

Прегрупиране вдясно

Спадът в доверието към кабинета все още не се пренася върху електоралната подкрепа на „Прогресивна България“, която задържа около 39% и категорично остава първа сила. Съществено е разместването при второто място, където коалицията ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС. „Прегрупирането в дясната част на спектъра, където ПП-ДБ печели от разочарованието на умерено критичните избиратели, е първият знак за процес на преструктуриране сред симпатизантите на опозицията вдясно“, отчитат социолозите.

За коя политическа сила ще гласувате при предсрочни избори тази година?, източник: Маркет ЛИНКС