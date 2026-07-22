Представители на Саудитска Арабия и ОАЕ сигнализират за единство след месеци на напрежение

Високопоставени представители на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са публикували координирани съобщения в социалните медии, с които подчертават дългогодишните отношения между двете страни, съобщава Bloomberg.

Това е важна демонстрация на публично съгласие след месеци на напрежение между съседите от Персийския залив и подновените военни действия на САЩ и Иран, отбелязва агенцията.

Саудитският министър на медиите Салман ал-Досари и Абдула бин Мохамед Алхамед, председател на Националния медиен орган на ОАЕ, са публикували постове в платформата X едновременно във вторник вечерта. В тях двамата потвърждават тесните връзки между страните им и подчертават „споделената история“.

Публикациите се появяват в момент, в който конфликтът между САЩ и Иран навлиза в нова фаза. Подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Хутите разпространиха и съобщения до кораби в региона с предупреждение да не акостират и напускат саудитските пристанища в Червено море.

От ОАЕ осъждат действията на хутите и потвърждават подкрепата си за мерки, насочени към защитата на сигурността и стабилността на Саудитска Арабия.

Месеци на напрежение между двете страни се отразиха на бизнеса и финансовите отношения. Необичайните забавяния на банковите преводи от Саудитска Арабия към ОАЕ породиха опасения сред компаниите, които оперират в двете най-големи икономики в региона. Банкери от Уолстрийт и ръководители на частни капиталови компании изготвиха планове за действие в случай на по-нататъшно влошаване на отношенията, както писа Bloomberg News.

Не е ясно обаче дали последните съобщения отразяват някакво по-широко подобрение в отношенията между двете страни.

Координираните публикации последваха поредна публична проява на топлина. Турки Алалших, висш саудитски съветник, сподели снимка в X, на която саудитският министър на отбраната Халид бин Салман, братът на престолонаследника, е с с вицепрезидента на ОАЕ шейх Мансур бин Зайед ал-Нахаян.

Ануар Гаргаш, дипломатически съветник на президента на ОАЕ, коментира: „Най-голямата история в Персийския залив е запечатана в една единствена снимка.“

Двете страни са се сблъсквали политически заради различни конфликти – този в Йемен, в Судан, в региона на Африканския рог, защото подкрепят различни страни. Напрежението се повиши в месеците преди войната на САЩ и Израел с Иран, когато Саудитска Арабия предприе стъпки за прекратяване на ролята на ОАЕ в Йемен и намаляване на влиянието на емирствата в други области, включително Червено море.

Страните се разминаха отново в разгара на конфликта с Иран, когато Рияд възприе по-помирителен тон към ислямската република.

След това, през април, ОАЕ решиха да напуснат ОПЕК – ход, който изненада Саудитска Арабия и постави по-широко предизвикателство пред картела.

Държавите от Персийския залив все още не са се обединили около общо виждане за това как САЩ трябва да процедират в конфликта си с Иран, посочва Bloomberg News.

Иран продължава да обстрелва страните от региона заради връзките им със САЩ. Световните агенции съобщават, че шест ирански ракети са изстреляни по Йордания. Четири от тях са прехванати, а другите две са паднали в отдалечени ненаселени райони.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция обяви в публикация в X, че целта е американска база близо до Акаба, пристанището на Йордания на Червено море.

Иранските сили са продължили и с атаките по Бахрейн, като целта са бази, използвани от Пети флот на САЩ. Продължили са и иранските удари срещу американски военни съоръжения в Кувейт. Според американски и международни източници са използвани комбинация от ракети и дронове, като част от тях са били прихванати от системите за ПВО, пише Guardian.