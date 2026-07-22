Samsung залага на иновациите и производителността при Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8

Samsung Electronics Co. представи новата серия Galaxy Z - най-широкото портфолио от сгъваеми устройства на компанията досега, създадено, за да направи сгъваемите смартфони още по-достъпни за още по-широк кръг потребители.

Серията включва Galaxy Z Fold8, който предлага различен тип изживяване, съобразено с начина, по който хората използват съдържание.

Тук изпъква и Galaxy Z Fold8 Ultra, който пренася Ultra стандарта на Galaxy в света на сгъваемите устройства, с максимална продуктивност и възможности за работа със съдържание в по-голямо работно пространство.

Samung залага и на Galaxy Z Flip8, най-елегантният модел Flip, който предлага по-лесна и емоционална врзка на потребителя със заобикалящия го свят.

Galaxy AI е оптимизиран за всеки от тези дизайни. Мултитаскингът е по-лесен на по-големите екрани на Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra, докато вградената в изкуствения интелект функция FlexWindow на Z Flip8 предоставя достъп до актуална информация и бързи команди.

С помощта на партньорски AI решения като Gemini Intelligence, Galaxy осигурява още повече начини потребителите да свършат работата си с по-малко стъпки, като вгражда прозрачност, защита на личните данни и възможност за контрол от страна на потребителя.

Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 предлага дизайн, създаден да преминава лесно от бързи взаимодействия на предния дисплей към по-внимателно и задълбочено гледане, четене и игри на основния дисплей.

С интуитивни съотношения на екрана и дълготрайна производителност, Galaxy Z Fold8 улеснява извличането на максимума от важната информация.

Дисплеят е проектиран така, че да отговаря на естествения начин, по който хората гледат съдържание през деня. Чрез адаптиране на екрана към съдържанието Galaxy Z Fold8 създава по-завладяващо изживяване, независимо дали потребителите сърфират, гледат, четат или играят.

С тегло от едва 201 г Galaxy Z Fold8 е най-лекият модел от серията Galaxy Z Fold на Samsung досега. Въпреки тънкия си дизайн устройството съчетава мобилната платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с по-голяма батерия с капацитет 4800 mAh, осигурявайки плавна и бърза работа, както и дълготрайна автономност, за да могат потребителите да се наслаждават на любимото си съдържание още по-дълго.

Galaxy Z Fold8

В цялата нова серия Galaxy Z експертният инженеринг на Samsung в областта на дисплеите е в основата на още по-усъвършенствано изживяване със сгъваемите устройства. Резултатът е по-тънък дизайн, по-висока издръжливост и по-плавно и комфортно гледане.

Новата технология Flex Titanium въвежда титаниева конструкция на дисплея, създадена, за да направи сгъваемите устройства по-тънки, без компромис със здравината им. Комбинацията от титаниево фолио и усъвършенствана титаниева пластина осигурява по-надеждна опора за дисплея, по-добро абсорбиране на натиска и ударите, както и намаляване на видимостта на гънката с течение на времето.

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 е създаден, за да помага на потребителите лесно да заснемат и споделят моментите, които привличат вниманието им. Двете 50-мегапикселови камери осигуряват постоянна висока резолюция както при широкоъгълни, така и при ултраширокоъгълни снимки, като спомагат за запазване на качеството на изображението в различни сцени и условия на снимане.

С функцията Dual Recording потребителите могат да уловят едновременно себе си и света около тях, като се виждат през външния екран и по-лесно композират кадъра при заснемане на реакции и споделени моменти.

Galaxy Z Fold8 Ultra

С Galaxy Z Fold8 Ultra стандартът за производителност и иновации се съчетава с най-усъвършенствания досега дизайн на сгъваемите устройства на Samsung. Големият 8-инчов основен дисплей предоставя още повече пространство за ефективен мултитаскинг, а усъвършенстваната камера и батерията с дълъг живот дават свобода за творчество.

Всичко това е интегрирано в най-тънкия Galaxy Z Fold досега, който има дебелина едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло само 215 г.

Galaxy Z Fold8 Ultra е създаден, за да даде на творческите натури повече свобода – от заснемането до редактирането. Основната 200-мегапикселова камера заснема богати и детайлни изображения с още по-голяма яснота, като вече предлага и HDR режим при 200 мегапиксела за по-реалистични изображения.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Новата 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера осигурява по-висока детайлност и яснота при широки кадри и макро снимки, предоставяйки на потребителите по-голяма гъвкавост при заснемането на пейзажи, интериори, групови снимки и детайли отблизо.

За напредналите артистични натури записът на 8K видео чрез новия APV кодек осигурява по-голяма гъвкавост и по-високо качество при редактиране и видеопродукция, а Cine LUT дава възможност за кинематографичен контрол върху цветовете и тоновете директно от мобилно устройство.

Galaxy Z Fold8 Ultra е създаден да бъде бърз и надежден дори при най-интензивните натоварвания – от мултитаскинг и създаване на съдържание до работни процеси, подпомагани от изкуствен интелект.

Galaxy Z Fold8 Ultra

С процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy3 в основата си, Galaxy Z Fold8 Ultra осигурява производителността, от която потребителите се нуждаят, за да превключват между приложения, да работят на големия екран и да изпълняват безпроблемно дори най-взискателните задачи.

По-голямата батерия с капацитет 5000 mAh помага на потребителите да останат продуктивни за по-дълго, като осигурява енергия за цял ден работа, творчество и забавление в още по-тънък сгъваем дизайн.

Новият модел представя нова двойна DCIC архитектура за зареждане, в комбинация с 45 W бързо зареждане, помага на Galaxy Z Fold8 Ultra да се зарежда по-бързо и по-ефективно през целия ден.

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 е проектиран за потребители, които искат телефонът им да бъде толкова динамичен, колкото самите те.

Създаден за бързи взаимодействия, лично изразяване и изживявания, базирани на изкуствен интелект, Galaxy Z Flip8 пренася възможностите на Galaxy AI в ежедневието чрез обновения FlexWindow и емблематичния дизайн на Flip.

С тегло само 180 г и дебелина 6,1 мм, най-тънкият и лек модел Flip на Samsung дава възможност на потребителя за удобен достъп до информация, бързи действия в движение и вдъхновяващи моменти на творчество.

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 преосмисля FlexWindow като AI интерфейс за ежедневието, който предоставя полезна информация, интелигентни предложения и помощ точно, когато потребителите се нуждаят от тях най-много.

Новият FlexWindow извежда приложения, важна информация и ключови функции директно на предния дисплей, осигурявайки по-бърз достъп до информация, AI функции и най-често използвани действия с по-малко стъпки.

Функцията Now Brief на предния дисплей на FlexWindow предоставя навременна информация и персонализирани предложения за следващи действия, като помага на потребителите да преминат от бърз преглед на информацията към изпълнение на конкретна задача в подходящия момент.

Galaxy Z Flip8 също така улеснява достъпа до автоматизацията чрез Gemini Intelligence директно от FlexWindow, като позволява на потребителите да изпълняват свързани действия чрез натискане на страничния бутон или с естествени гласови команди.

Galaxy Z Flip8

Моделът надгражда емблематичното фотографско изживяване с камерата на Flip, превръщайки ежедневните моменти във впечатляващо съдържание благодарение на гъвкавите ъгли на заснемане, прегледа в реално време и творческите възможности, характерни само за Flip. От снимане без ръце и преглед в реално време до селфи видеоклипове чрез предния дисплей и огледални селфита, достъпни само за Flip, Galaxy Z Flip8 помага на потребителите лесно да създават, преглеждат и споделят качествено съдържание, без необходимост от допълнително оборудване.

50-мегапикселова камера с ProVisual Engine предлага най-усъвършенстваното селфи изживяване при селфи с Galaxy Z Flip, като осигурява детайлни портрети и ежедневни снимки с естествени тонове на кожата, прецизен боке ефект и богати детайли .

Режимът Flex позволява удобно снимане без ръце от различни ъгли, а подобреният захват за видеозаснемане с бутон за управление на зуума осигурява стабилност и комфорт при снимане в движение.

Функцията Super Steady, вече с опция за хоризонтална стабилизация, допринася за още по-плавни и стабилни видеоклипове, както при динамични сцени, така и при селфи видеа в движение.