QatarEnergy се готви да удължи форсмажорните обстоятелства за доставки на втечнен газ

QatarEnergy се подготвя да удължи допълнително форсмажорните обстоятелства за доставките на втечнен природен газ до средата на октомври, съобщава Bloomberg, като цитира запознати източници.

Това би удължило шока в доставките, който наруши световния пазар на газ заради войната в Близкия изток, коментира информационната агенция.

Няколко купувачи в Европа и Азия заявяват поотделно, че очакват официално уведомление през следващите седмици.

Форсмажорните обстоятелства се обявяват, когато извънредни ситуации пречат на компаниите да изпълни договорните си споразумения.

От QatarEnergy не са отговорили веднага на имейл с искане за коментари.

През юни Катар уведоми някои клиенти в Азия и Европа за анулирания на доставки до август и септември. Ако форсмажорните обстоятелства бъдат удължени отново, това би затегнало допълнително световния пазар, точно когато Европа и Азия се конкурират за ограничен запас от втечнен природен газ (LNG). В някои страни търсенето се увеличава, защото купувачите попълват и запасите си за предстоящата зима.

До една пета от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) преминаваше през Ормузкия проток преди конфликта.

Ходът от Катар се очакваше заради ескалацията на военните действия в региона на Персийския залив, което помрачи надеждите, че доставките от региона ще се възстановят скоро. САЩ и Иран омаловажиха перспективата за незабавни мирни преговори, което доведе до рязко покачване на цените на газа в Европа и Азия.