Страните от ЕС отново не са се споразумели за новия пакет от санкции срещу Русия

За втора поредна седмица постоянните представители на страните членки на Европейския съюз (ЕС) в Брюксел не успяват да постигнат съгласие за 21-ия пакет от санкции срещу Руската федерация, съобщава БНР.

Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат наложени ограничения на основателя и най-голям акционер в руския петролен гигант "Лукойл" Вагит Алекперов и патриарх Кирил.

Според публикации на Ройтерс и Financial Times Гърция сега заплашва с вето, защото настоява за правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 г. - в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво.

Посланиците на страните от ЕС ще продължат дискусиите по санкциите и утре. Тогава изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е 44 долара на барел.

Ако страните от ЕС не постигнат съгласие, този таван ще "скочи" на 58 долара и ще увеличи постъпленията в бюджета на Русия.

В проекта на 21-ия пакет от санкции на ЕС се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор.