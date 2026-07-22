SOFIX отчете спад в сряда, но се задържа над нивото от 1260 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се понижи с 0,11% до 1 261,05 пункта.

От компонентите на бенчмарка най-силно поевтиняха акциите на "Софарма" АД - с 1,58% до 1,87 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (ФНИБ) - с 1,54% до 2,56 евро, и "Химимпорт" АД - с 0,4% до 0,498 евро.

Най-силни ръстове от15-те акции в SOFIX реализираха "Илевън Кепитъл" АД - с 2,24% до 8,2 евро, "Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) - с 1,92% до 3,18 евро, и "Шелли груп" ЕД - с 0,69% до 58,7 евро.

Оборотът на БФБ в сесията достигна 3,3 млн. евро, от които 2,3 млн. евро се формираха от търговията с акции на "Градус" АД и 625 хил. евро - от сделки с акции на "Еврохолд България" АД.

На трето място по оборот е ФНИБ АДСИЦ с 45 хил. евро, следвано от "Софарма" АД със 17 хил. евро и "Шелли груп" ЕД с 9,2 хил. евро.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акции на "Градус" АД - 84. Следва ФНИБ АДСИЦ с 55 сделки, "Софарма" АД с 19, "Сирма груп холдинг" АД с 12 и "Софарма Трейдинг" АД с 9.

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