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Тръмп: САЩ изобщо не са приключили с Иран

Той предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името Pickaxe Mountain

21:53 | 21.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ "изобщо не са приключили" с Иран, и предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името Pickaxe Mountain, предаде БТА, цитирайки Франс прес.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", увери американският държавен глава по време на разговор с журналисти в Белия дом.

През ноември 2025 г. няколко американски медии, включително вестниците Washington Post и The New York Times, излязоха с твърдения, че Иран е ускорил изграждането на подземен ядрен обект с това име. Иранският режим отрича тези твърдения.

Обектът се намира близо до бившия комплекс в Натанз, който беше бомбардиран от САЩ през юни 2025 г.

"Ако си тръгнем сега, на Иран ще му отнеме 20-25 години, за да го възстанови. Но ние изобщо не сме приключили", каза Тръмп.

Американската армия бомбардира за десета поредна нощ иранска инфраструктура, по-специално центрове на военното командване и морски цели на Ислямската република. В отговор Иран обяви, че е поразил няколко цели на територията на своите съседи, които са съюзници на Вашингтон - в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще отговорят, ако свързаните с Техеран йеменски бунтовници хути изпълнят заплахата си да наложат блокада на корабоплаването в Червено море, предаде Ройтерс.

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Последна актуализация: 21:53 | 21.07.26 г.
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