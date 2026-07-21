Dow Jones нарасна с близо 400 пункта, S&P 500 прекъсна тридневната си серия от спадове

Водещите индекси на Wall Street приключиха борсовата сесия във вторник с ръстове, подкрепени от производителите на чипове, след като инвеститорите пренебрегнаха последните развития около войната в Иран и насочиха вниманието си към корпоративните финансови отчети, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с близо 385 пункта или 0,7%, докато широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нараснаха съответно с 0,9% и 1,3%.

Акциите на 3M поскъпнаха с над 7%, след като индустриалният гигант отчете по-добри от очакваните резултати за второто тримесечие. General Motors също надмина прогнозите както по отношение на приходите, така и на печалбата, което повиши цената на акциите ѝ с 5%.

Сезонът на отчетите започва силно - от приблизително 66 компании в индекса S&P 500, които вече публикуваха резултатите си, близо 88% са отчели печалба над очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet.

Сред големите компании, които ще публикуват отчетите си по-късно тази седмица, са Alphabet, IBM и Tesla.

„Следващите две седмици ще бъдат решаващи за сезона на отчетите - и не само за технологичния сектор“, коментира Брет Кенуел, инвестиционен анализатор за САЩ в eToro. „Посланието вече е ясно: компаниите, които не успеят да оправдаят високите очаквания на Wall Street, биват наказвани от пазара“, добавя той.

По думите му това е рязък контраст с предходното тримесечие, когато несигурността беше понижила очакванията и инвеститорите основно търсеха уверение, че геополитическите сътресения не са нанесли сериозни щети на корпоративна Америка. „Днес, след като пазарът достигна рекордни върхове, дори добрите резултати невинаги са достатъчни“, посочва експертът.

Силен тласък на пазара даде и секторът на полупроводниците. Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) се повиши с 4%. Акциите на Marvell Technology поскъпнаха с над 6%, тези на Astera Labs - с 3%, на Micron Technology - с 12%, а на Intel - с 8%.

Ръстовете бяха отбелязани след мрачна сесия, в която инвеститорите оценяваха ескалацията на конфликта между САЩ и Иран.

Централното командване на САЩ е осъществило десета поредна нощ на удари по Иран, след като по-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието е „приключило“. В същото време иранските сили нанесоха удари по американски военни обекти в Близкия изток.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,628%, а тази по 30-годишните - до 5,132%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,23% до 101,181 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,54% до 91,49 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,11% до 84,99 долара за барел.

Златото поскъпна с 1,81 на сто до цена от 4088,6 долара за тройунция.