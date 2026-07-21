С над 10,6 млн. евро ще подпомагат интермодални оператори у нас

Започва кандидатстването по втората процедура за подпомагане на интермодални оператори, включително за развитие на съществуващи терминали. Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 10,653 млн. евро, като за всеки проект минималният размер на заявеното финансиране е 766 937 евро, а максималният е повече от 2,045 млн. евро.

По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали от Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен регион.

Безвъзмездните средства са предназначени за модернизация и разширяване на съществуващи терминали в слаборазвитите региони на страната.

С тях операторите могат да финансират покупката на оборудване за интермодален транспорт, внедряване на специализирани ИТ решения, както и да вложат средства в изграждане или рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура и площадки за обработка на товари. Основната цел е подкрепа на операторите в тези региони и подобряване на координацията и свързаността между различните видове транспорт.