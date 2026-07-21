Панамският канал ограничава резервациите заради сушата

Световната търговия е изправена пред още едно предизвикателство освен продължаващите от месеци затруднения на корабоплаването в Персийския залив. Панамският канал ще ограничи част от възможностите за предварително резервиране на преминаване на кораби заради проблеми с водоснабдяването, съобщава Bloomberg.

Според корабния агент Norton Lilly Панамският канал временно ще преустанови част от системата за резервации за плавателни съдове, които искат да използват водния път между Тихия и Атлантическия океан. Сред причините е очакваното развитие на климатичния феномен "Ел Ниньо", който може да намали притока на вода в региона на канала.

Ограниченият достъп до Панамския канал се случва в момент, когато и други ключови морски маршрути по света са засегнати от смущения, които забавят търговията и увеличават транспортните разходи.

В Близкия изток войната между Иран и САЩ спря корабоплаването през Ормузкия проток след серия нападения срещу плавателни съдове. В същото време подкрепяните от Иран йеменски хути заплашват корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб между Червено море и Арабско море – най-прекият морски път между Европа и Азия, през Суецкия канал.

От администрацията на Панамския канал не са отговорили незабавно на запитванията за коментар, посочват от агенцията.

Според съобщение на Norton Lilly ежедневните търгове за резервиране на преминаване през шлюзовете за кораби от клас Panamax в т.нар. трети период ще бъдат преустановени от 25 юли до второ нареждане. Причината са настоящите и очакваните нива на водата в езерото Гатун. Третият период е етап за резервация непосредствено преди транзита. Част от местата в него се разпределят чрез ежедневни аукциони, при които корабособствениците наддават за свободните слотове. (б.ред.)

Първият период е най-ранният етап за резервации. Корабните оператори могат да резервират преминаване доста преди планираното пристигане, за да си гарантират сигурност на маршрута. Вторият период е прозорец за резервации, когато останат свободни места или бъдат добавени нови слотове.

В резултат на това дневният капацитет за предварително резервирани преминавания ще бъде намален от 36 на 34 кораба.

Мярката се въвежда както заради настоящите хидроложки условия, така и заради вероятността от развитие на "Ел Ниньо", посочва Norton Lilly, като се позовава на администрацията на канала. При предишни прояви на климатичния феномен сладководните езера, които захранват канала, пресъхваха, което принуди властите да ограничат броя на ежедневните преминавания.

Според компанията временното спиране на част от системата за резервации ще означава по-малко възможности за получаване на слот за преминаване, по-силна конкуренция за местата в първи и втори период, както и потенциално „по-сериозни затруднения“ за корабите без потвърдени резервации.

Езерото Гатун, разположено над канала, от което шлюзовете се снабдяват с вода, в момента е с ниво от 84,6 фута (25,8 метра), което е малко под средното за месец юли през последните пет години – 84,7 фута, сочат данни на администрацията на Панамския канал. Прогнозите са нивото да продължи да спада през следващите месеци и до края на септември да достигне 83,8 фута – с 1,4 фута под петгодишната средна стойност.

По време на последния "Ел Ниньо" през 2023–2024 г. месечният трафик през канала спадна от пик от 1523 кораба през декември 2022 г. до 1054 през февруари 2024 г., показват данни на Weathernews Inc.

През последните месеци метеоролозите предупреждават, че тазгодишното явление "Ел Ниньо" може да бъде особено силно и да предизвика сериозни смущения. По-рано този месец Центърът за климатични прогнози на САЩ съобщи, че явлението продължава да се засилва и има вероятност да бъде сред най-мощните за последните повече от 75 години.

Обикновено "Ел Ниньо" води до по-сухо от нормалното време в Централна Америка. Според американския климатичен център Панама вече е регистрирала значително по-малко валежи от обичайното през последните седем седмици.

Очакванията са сухият период в региона да продължи. Последните сезонни прогнози на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) сочат, че има поне 70% вероятност районът около Панамския канал да получи валежи в най-ниската една трета от историческите норми в периода август – ноември.

Още през юни администрацията на Панамския канал обяви, че засилва подготовката си за евентуалните последици от "Ел Ниньо". Властите разработват план, който да предотврати необходимостта от по-строги ограничения за корабоплаването, каквито затрудниха световната търговия преди три години.