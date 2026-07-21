Охлаждането при цените на петрола върна оптимизма на борсите в Азия

Почти всички основни борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията с ръстове, след като цените на петрола спаднаха на фона на подновените усилия за посредничество в процеса на започване на нови мирни преговори между САЩ и Иран, съобщава CNBC.

В същото време инвеститорите оценяват последните корпоративни отчети, които ще покажат дали манията около изкуствения интелект ще се засили.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 3,26 на сто до 66 232,19 пункта. Индексът Topix записа ръст от 2,44% до 4014,95 пункта.

На местния пазар цената на акциите на SoftBank се повиши с над 6%, а книжата на Panasonic поскъпнаха с 2%.

В Южна Корея измерителят Kospi се повиши с 3,56% до 6747,95 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 6,15 на сто, а тези на SK Hynix прибавиха 4,08% към стойността си.

Силното финансово представяне на азиатските производители на чипове като Samsung Electronics и TSMC през последните седмици обаче не бяха достатъчни, за да задоволят очакванията на инвеститорите, подчертавайки предизвикателството, пред което е изправена индустрията.

„Докато търсенето на хардуер с изкуствен интелект остава изключително високо, като компаниите едва успяват да поддържат доставките, очакванията на инвеститорите за печалбите растат, което прави сектора уязвим дори към незначителна корекция в прогнозите“, коментира Фред Нойман, главен икономист за Азия в HSBC.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 21 юли.

В континенталната част на Китай водещият бенчмарк Shanghai composite напредна с 1,79 на сто до 3864,36 пункта. Индексът Shenzhen се повиши с 4,81% до 14 264,29 пункта.

Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 0,04% до 25 132,29 пункта.

Акциите на Tencent поевтиняха с 0,8%, а книжата на Alibaba прибавиха 0,17% към стойността си.

В Австралия бенчмаркът ASX 200 напредна с 0,02% до 8793,3 пункта.

Трейдърите продължиха да следят с тревога ситуацията в Близкия изток. Подкрепяните от Иран йеменски хути заявиха, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия, ход, който би могъл допълнително да наруши енергийните доставки, на фона на засилените атаки между САЩ и Иран.

Високопоставен ирански служител заяви междувременно пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредници за 10-дневно прекратяване на огъня, целящо да проправи пътя за трайно споразумение за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари.

На петролните пазари цената на Брент се понижи с 0,74% до 88,5 долара за барел. В предишната сесия стойността на бенчмарка достигна едномесечен рекорд от 91,42 долара за барел.

На валутните пазари йената се търгуваше при 162,68 йени за долар. Австралийката валута е разменяше срещу 0,702 щатски долара.