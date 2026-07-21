Конфликтът в Иран - инвазия или „вечна война“ за САЩ?

Вероятността за трайно дипломатическо решение на войната на САЩ и Израел срещу Иран в момента е минимална. Въпреки сигнали за възможни предложения за ново временно прекратяване на огъня, на терен взаимните удари не стихват, коментира международният анализатор Руслан Трад в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Конфликтът рискува да се превърне в поредната „вечна война“ за САЩ - с вариращ интензитет през следващите години, каза анализаторът.

Той определи хипотезата за пълномащабна сухопътна операция за сваляне на режима в Техеран като крайно нереалистична към момента. За паралела с нахлуването в Ирак през 2003 г. той подчерта, че тогава коалицията разполагаше с над 400 000 войници срещу далеч по-слаб противник.

„Между 50 и 60 хиляди военни имат Съединените щати в момента в Близкия изток, но те са крайно недостатъчни за широка сухопътна операция, каквато би била нужна, ако наистина биха искали да спрат гвардията и като цяло режима в Иран“, каза Трад.

По-вероятният сценарий би била ограничена сухопътна операция, фокусирана изцяло върху крайбрежните зони и ключовите острови в южната част на Иран, за да се подсигури корабоплаването през Ормузкия проток.

Същевременно администрацията на Доналд Тръмп се сблъсква с вътрешнополитически натиск у дома. Има оспорване на действията на Белия дом в Конгреса и Сената спрямо разрешенията за водене на военни действия, а с приближаването на междинните избори назрява недоволството на ключови избирателни групи - като земеделските производители, засегнати от митническите политики.

Основната точка на критично напрежение за световната икономика и енергийните доставки остава контролът върху ключовите морски артерии, коментира Руслан Трад. Рискът от едновременно блокиране на Ормузкия пролив в Персийския залив и протока Баб ел-Мандеб в Червено море застрашава основни търговски пътища, свързващи Азия с Европа.

„15% от световната търговия минава през този път. И ако се стигне до блокиране на Червено море, де факто ще видим за първи път блокирането и на двата важни протока — през Ормузкия в Персийския залив и Баб ел-Мандеб в Червено море, което ефективно ще бъде използвано от Иран и техните съюзници“, посочи Трад.

Заплахата за Ормузкия пролив е пряк удар по енергийните доставки. Трад припомни, че съществуващите сухопътни или алтернативни маршрути за износ на нефт и газ от региона на Персийския залив са крайно недостатъчни.

„Всички алтернативи на Ормузкия проток за износ на енергийни ресурси представляват само една трета от цялото количество, което светът може да се надява през Ормузкия проток“, посочи той.

Картата на регионалната сигурност е драстично променена спрямо положението отпреди 15–20 години. Основният фактор за това е разширеният капацитет на недържавни играчи и прокси мрежи, коментира Трад.

Йеменските хути, шиитските милиции в Ирак и „Хизбула“ разполагат с военен потенциал, несравнимо по-голям от този в миналото. Наред с войната с Иран се развиват нови линии на противопоставяне - например напрежението между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) относно влиянието им на Арабския полуостров и Йемен.

В същото време израелските въоръжени сили разширяват обсега на операциите си на територията на Сирия, с което променят баланса на силите по северната си граница.

Въпреки че ударите на САЩ и финансовите блокади в Персийския залив застрашават приходите и незаконните мрежи за контрабанда на републиканската гвардия в Европа и региона, Иран притежава ресурс за продължителна изтощителна война.

„Иранците могат да продължават на нисък и среден интензитет военните действия поне още 8 години“, каза анализаторът.

Докато съседни държави като Гърция и Турция активно укрепват позициите си в НАТО и ЕС, България остава без категорично позициониране и това ще има негативни последици, коментира Трад.

По отношение на глобалната сигурност ескалацията в Близкия изток не измества фокуса от войната в Украйна в средите на разузнаването и отбраната, въпреки че медийното внимание се пренасочва. Двата конфликта остават свързани - в Черно море Русия продължава натиска си срещу пристанищната инфраструктура в Одеса, опитвайки се да застраши украинския износ на зърно, докато вниманието на Запада е ангажирано в Близкия изток.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.