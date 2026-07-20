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Посредниците във войната между САЩ и Иран са изпратили предложения за примирие

Все още няма индикации за връщане към официални преговори

17:34 | 20.07.26 г.
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Снимка: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Снимка: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Иран потвърди, че е получил предложения от посредници за деескалация на напрежението със САЩ. Говорителят на Министерството на външните работи на ислямската република Есмаил Багаи коментира, че дипломатическите усилия на страната продължават успоредно с реакцията на въоръжените ѝ сили, предава националната новинарска агенция ИРНА.

По време на редовна пресконференция Багаи коментира съобщенията, че Катар предлага нови инициативи за съживяване на преговорите, включително 10-дневно прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, пише БТА.

Въпросът се отнася до неотдавнашното посещение на външния министър Абас Арагчи в Катар, за да изрази съболезнования на катарските представители за смъртта на емир шейх Хамад бин Халифа Ал Тани, по време на което, както беше съобщено, се е срещнал и със своя катарски колега.

Багаи казва, че е ясно, че посредниците работят активно за предотвратяване на по-нататъшна ескалация. „В същото време Иран няма да пести усилия, за да спре престъпленията на САЩ“, отбелязва той.

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Той добавя, че докато въоръжените сили на Иран реагират „със сила и решителност“ и се насочват към източниците на американска агресия, дипломатическият апарат на страната също е напълно ангажиран с изпълнението на своите отговорности.

„Потвърждавам, че дипломатическият апарат, в координация със защитниците на родината във въоръжените сили, изпълнява своите задължения“, коментира Багаи. Той добавя, че „предложенията, представени чрез посредници, ни бяха предадени и ние ги получихме“. „Предпочитам обаче да не навлизам в подробностите им на този етап“, заключи той, цитиран от БТА.

Катар и Пакистан, основните посредници в конфликта, виждат връщане към позициите между САЩ и Иран отпреди 9 юли като първа стъпка към евентуално примирие, пише Bloomberg.

Все още няма индикации за връщане към официални преговори.

Пробив е малко вероятно да се случи, докато САЩ и Иран не постигнат споразумение за корабоплаването в Ормузкия проток.

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Последна актуализация: 17:34 | 20.07.26 г.
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