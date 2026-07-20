Напрежението в Близкия изток избухна с нови удари на САЩ срещу Иран

САЩ започнаха рано тази сутрин нова серия въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за смъртта на още един американски военнослужещ. Иран, от своя страна, изстреля ракети към Йордания, създавайки опасност конфликтът да обхване и съседен Израел, съобщава БТА, позовавайки се на Асошиейтед Прес.

Стъпка по стъпка САЩ и Иран се приближават към пълномащабна война, след като постигнатото миналия месец временно споразумение, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията, се разпадна, а корабоплаването през Ормузкия проток до голяма степен спря. И двете страни нанасят удари по гражданска инфраструктура, от която зависят милиони хора.

Американските въоръжени сили съобщиха, че военнослужещият е загинал в събота в Ирак при „контролирано взривяване“ на свален ирански дрон.

По-рано военните заявиха, че при ударите им са били поразени иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция в отговор на убийството на американски военнослужещи в Йордания в петък. След това нападение един военнослужещ бе обявен за изчезнал, а в новото изявление на военните се посочва, че в неделя са били открити „неидентифицирани човешки останки“, които се изследват. От началото на войната са загинали 17 американски военнослужещи.

При подновената размяна на удари, която вече навлезе във втората си седмица, САЩ атакуваха мостове и електрически съоръжения в Иран.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ обяви рано тази сутрин нова серия удари, които продължават вече девета поредна нощ.

„Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток“, се казва в изявление на Централното командване.

Техеран отвърна с удари срещу съюзници на САЩ в целия Близък изток.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Израел предупреди, че ракети, изстреляни към съседна Йордания, може да доведат до прехвърляне на огъня на израелска територия за първи път от няколко седмици.

Кадри, разпространени вчера от американските въоръжени сили, показват удари, нанесени от изтребители и с крилати ракети „Томахок“, изстреляни от морето. Един от поразените обекти, изглежда, се намираше в долина в планински район. Гвардейците на Ислямската революция често разполагат ракетни бази и друга военна техника, укрити сред планински масиви, посочи АП.

Тръмп: Отново им нанесохме много тежки удари

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите са били нанесени „в памет“ на загиналите военнослужещи, предаде БТА.

„Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. „Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари.“

Той каза също, че Иран е понесъл тежки военни загуби в конфликта.

„Във военно отношение те загубиха почти всичко“, заяви Тръмп. „Остана им съвсем малко. Имат някакви ракети. Имат някакви дронове. Имат известни производствени възможности, но не много.“

Тръмп каза също, че Съединените щати контролират Ормузкия проток. „Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане“, заяви той.

Иран оспорва това твърдение и посочва, че рамково споразумение, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран изключителната отговорност за управлението на стратегическия морски път.

По-рано от Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са взети на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като силите са нанесли „сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.

Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.

Гвардейците казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция Тасним.

„Късно снощи два петролни танкера, [...] които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени“, се посочва в изявление на гвардейците.

Слаб остана трафикът през Ормузкия проток през уикенда

Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, остана малък през уикенда, докато САЩ и Иран засилиха нападенията си в Близкия изток, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

В неделя през протока са преминали 4 кораба спрямо 8 предишния ден, сочат данни на LSEG, една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса. От петък насам в протока са навлезли най-малко 3 танкера за петролни продукти и един супертанкер за суров петрол, за да натоварят петрол, показват данните.

От четвъртък насам не са забелязани танкери за втечнен природен газ, преминаващи през протока.

Данните на LSEG обхващат преминаването на контейнеровози, кораби за насипни товари, автомобиловози и танкери, превозващи петрол, газ и химикали.

Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи, че е получила сигнал за инцидент на 8 морски мили (14,8 км) северозападно от оманското селище Кумзар, където според информация от проверен източник кораб гори, предаде Ройтерс. Причината за пожара не е установена.

На този фон цената на петрола скочи до над 90 долара за барел - най-високата ѝ стойност от юни насам. В началото на днешната азиатска търговия сортът Брент с доставка през септември регистрира покачване с 2,72 на сто до 90,5 долара за барел, предаде АФП.