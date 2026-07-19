САЩ изпращат допълнителни военни самолети в Близкия изток заради ескалацията на военните действия с Иран, съобщава The Wall Street Journal.

Сред бойните самолети са изтребители F-35 и изтребители F-16, които могат да атакуват ирански радари, използвани за изстрелване на ракети земя-въздух.

Вашингтон пренасочва към региона и още самолети за презареждане с гориво.

Според медията, Техеран е адаптирал ракетите си към американските отбранителни системи и е способен да поразява важни военни цели в американски бази в региона.

Двама американски военнослужещи в Йордания са убити в петък при иранска атака, докато са осъществявали отбранителна операция на САЩ и партньорски сили. Един военнослужещ е изчезнал.

В отговор американските сили тази нощ, по информация на Централното командване на Пентагона, са осъществили въздушни удари по цели в Иран и силите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Въздушните удари са поразили ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и противовъздушна отбрана, морски способности и места за съхранение на ракети и дронове, посочват от Централното командване, съобщава Bloomberg.

Иранската държавна информационна агенция IRNA се позовава на на местните власти в южната провинция Хормозган и съобщава, че район близо до Сирик, в Ормузкия проток, е бил обект на атаки около 1:30 ч. местно време.

Място близо до Хаджиабад, в същата провинция, също е било обект на атаки. Експлозии е имало и в Бандар Абас, според IRNA. Район близо до остров Кешм в пролива също е бил обект на атаки, според иранската държавна телевизия IRIB.

Иран няма да спазва условията на мирното споразумение със САЩ

Техеран обяви в събота, че няма да спазва условията на временното мирно споразумение, след като предприе тежки атаки срещу съседните си страни в региона на Персийския залив, съобщава Bloomberg.

Кувейт например претърпя едни от най-тежките обстрели от началото на конфликта в Близкия изток. Кувейтската петролна корпорация заяви, че неназован нефтен обект е претърпял „значителни материални загуби“ след иранско въздушно нападение, в което са ранени хора. Kuwait Airways е пренасрочила по-голямата част от полетите си. Министерството на електроенергията и водите обяви, че са поразени електроцентрала и обезсоляваща инсталация.

Иран е нанесъл удари срещу американски военни обекти, включително инфраструктура, свързана с американското военно присъствие, и в Бахрейн. Източници на Ройтерс посочват, че сред потенциалните цели тази нощ са били и американски обекти в Саудитска Арабия. Към момента няма независимо потвърждение за нанесени съществени щети на саудитска територия.

Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей предупреди за „незабравими уроци“ за САЩ. В изявление, публикувано в събота, той заяви, че нарушенията на меморандума от страна на САЩ „за пореден път доказаха на всички истината за това колко безполезен и невалиден е подписът на американския президент“.

Хаменей все още не е бил виждан публично, откакто първите американски и израелски удари убиха баща му и други членове на семейството му и го раниха тежко.

Подновените бойни действие между САЩ и Иран в последните дни се разширяват отвъд военните цели, като включват пътна инфраструктура, инфраструктура за комунални услуги, пристанищни съоръжения. Това предполага малка вероятност за връщане към крехкото прекратяване на огъня, подписано миналия месец.

Според ирански официални лица, 50 души са били убити и над 500 са ранени при американските атаки от 27 юни насам.

Държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив осъдиха атаките и призоваха за незабавно прекратяване на военните действия. Страните предупреждават, че конфликтът вече застрашава не само регионалната сигурност, но и глобалните доставки на енергийни ресурси.

Най-лошия сценарий за превоза на петрол през Ормузкия проток

Ситуацията със сигурността в Ормузкия проток отново е достигнала „най-лошия възможен сценарий“ за петролните танкери, след като Иран многократно атакува кораби през последната седмица, коментира Димитрис Маниатис, главен изпълнителен директор на базираната в Атина компания Marisks, по време на брифинг на Lloyd’s List Intelligence, съобщава CNBC.

„Никой не желае да поеме риска и да отплава“, добавя Маниатис.

Най-малко девет кораба са били атакувани от 6 юли насам, тъй като Иран се опитва да принуди плавателните съдове да преминават през Ормузкия проток по маршрут през териториалните води на страната, вместо по трасето покрай бреговете на Оман, защитавано от американските военноморски сили. Това показват данни на Международната морска организация, една от агенциите на ООН.

При нападение срещу петролния танкер Al Bahyah край бреговете на Оман във вторник един моряк е загинал, а трима са ранени, съобщават от Организацията. Същия ден са пострадали още 11 моряци при атака срещу танкера Mombasa B, плавал близо до Оман.

Според Якоб Ларсен, директор „Сигурност“ в една от най-големите световни корабни асоциации BIMCO, Иран използва противокорабни ракети при нападенията. „Всичко това оказва силно влияние върху екипажите и в момента те просто не желаят да преминават през района, независимо какво им се обещава“, коментира Димитрис Маниатис. „Вече не става въпрос за пари. Не става дума и за някакъв по-висш дълг. Решенията в момента се определят единствено от страха“, добавя той.

Американските военни са обезвредили празен петролен танкер в сряда, след като тази седмица възстановиха военноморската блокада срещу Иран. Плаващият под флага на Кюрасао танкер M/T Belma е пренебрегнал многократните предупреждения, докато се е движил през международни води към иранския остров Харг, уточняват от Централното командване на САЩ.

Традиционният маршрут през средата на Ормузкия проток, известен като схемата за разделяне на корабния трафик, остава твърде опасен за използване заради риска от морски мини, предупреждава Ларсен.