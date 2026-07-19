Мерц отваря вратата за промени в кабинета след оставката на ключовия съюзник Шпан

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц коментира, че оттеглянето на лидера на парламентарната група на консервативния блок Йенс Шпан отваря възможност за по-широки кадрови промени в правителството.

„Това може да бъде възможност да се преосмисли съставът на федералното правителство“, казва Мерц в интервю за обществената телевизия ZDF в отговор на въпрос дали оставката на Шпан, подадена в събота, може да доведе до персонални промени в кабинета.

Канцлерът отказва да коментира кой ще наследи Шпан, който се оттегли след вълната от критики, последвала разкритието, че той и съпругът му са станали родители на дете, родено чрез сурогатно майчинство в САЩ, съобщава Bloomberg.

Новината предизвика остри реакции от представители на Християндемократическия съюз (ХДС), църковните среди и консервативните организации в Германия, които традиционно поддържат рестриктивен подход към асистираните репродуктивни технологии. Шпан беше обвинен и в лицемерие, тъй като в миналото се противопоставяше на законодателни инициативи, свързани със сурогатното майчинство в Германия.

Мерц посочва, че решението кой ще заеме мястото на Шпан ще бъде взето от ръководните органи на консервативния блок. Според няколко германски медии най-вероятният наследник е ръководителят на Федералното канцлерство и министър за специални задачи Торстен Фрай.

Коалицията навлиза в решаващ етап

Коалиционното правителство, оглавявано от Мерц и министъра на финансите Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия (SPD), навлиза в най-важния етап от законодателния си мандат.

Преди лятната ваканция кабинетът даде старт на реформи в здравеопазването, пенсионната система и данъчната политика. През есента предстоят ключови регионални избори в източните германски провинции, където крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) води в социологическите проучвания и може за първи път да стане част от регионално управление.

„Ще се опитам да убедя хората, че това е погрешният път“, коментира Мерц по повод силната подкрепа за AfD.

По думите му, политическото развитие на Германия буди тревога и в останалите европейски държави. Нарастващото влияние на крайните политически сили означава, че страната трябва да внимава да не „се отклони от курса“, подчертава канцлерът. „Получихме мандат да запазим страната на стабилен курс в изключително турбулентни времена. Решени сме да изпълним този мандат“, коментираоще Мерц.

Автомобилната индустрия остава под натиск

Общественото недоволство в Германия се засилва и заради продължителния спад в промишленото производство, който през последните години доведе до съкращаването на хиляди работни места, най-вече в автомобилната индустрия.

Според Мерц правителството предприема всички необходими мерки, за да подкрепи сектора. По думите му, сегашните затруднения са тясно свързани с вноса на субсидирани автомобили и компоненти от Китай, което превръща автомобилната индустрия в „най-трудния сектор“ на германската икономика.

Канцлерът допълва, че е обсъдил темата с правителството на френския президент Еманюел Макрон по време на френско-германските консултации преди няколко дни. Той казва, че двете държави работят по обща стратегия за възстановяване на конкурентоспособността на германските автомобилни производители и на европейската автомобилна индустрия като цяло.