Акция на седмицата: „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е шестата най-поскъпваща за седмицата от по-широкия индекс BGBX40 с ръст от близо 8%.

В последната година акциите на дружеството поскъпват с близо 14%, а пазарната му капитализация достига близо 66,25 млн. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ).

От „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ обявиха тази седмица, че са придобили 100% от капитала на британската Ideal Group Holdings Limited и нейно дъщерно дружество за 14,6 млн. британски лири (над 17,2 млн. евро).

Сделката се финансира с кредит в размер до 12 млн. евро, който българската компания обяви в началото на юли, и собствени средства.

Лихвата по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR + 2,4%, но не по-малко от 2,4%. Срокът за погасяването на кредита е до 72 месеца от усвояването му, но не по-късно от 78 месеца от подписването на договора. Съдлъжник по кредита е дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Компаниите от придобитата група предоставят решения за корпоративни клиенти и големи сгради в сферата на мрежовата инфраструктура и свързаността, киберсигурността и изкуствения интелект.

През 2025 г. Ideal Group е реализирала приходи в размер на 11,81 млн. британски лири (13,78 млн. евро). Нормализираната EBITDA за миналата година възлиза на 950 хил. паунда (1,11 млн. евро). В края на годината групата е разполагала с парични средства от 2,89 млн. паунда (3,31 млн. евро) и не е имала финансов дълг.