Китайските компнии преосмислят смартфона в ерата на изкуствения интелект

ZTE Corp. представи за първи път серия от съвместно разработени смартфони с вградени услуги за изкуствен интелект (AI), като се присъедини към нарастващия брой китайски компании, които се опитват да преосмислят мобилните устройства, като поставят изкуствения интелект в центъра, пише Bloomberg.

Подкрепяната от държавата компания за безжични технологии показа модела NaviX Ultra, който нарече първия в света смартфон с агентен изкуствен интелект, на най-престижното технологично събитие в Китай, което се проведе в Шанхай тази седмица. Той се предлага в четири цвята – черен, розов, бял и син, и включва за първи път популярния AI агент Doubao на ByteDance чрез гласова команда и натискане на бутон.

Моделът последва представянето тази седмица на подобно устройство от StepFun, което разполага със собствена операционна система и вграден агент Amoo. Производителят на смартфони Honor, който се отдели от Huawei Technologies, също показва AI агент, базиран на модели, разработени съвместно с Alibaba Group Holding. Той ще работи на ново поколение устройства по-късно тази година.

Вълната от представяния показва усилията в световен мащаб за преосмисляне на 20-годишна платформа, засегната от ръста на цените на чиповете за памет, инфлацията и появата на изкуствения интелект. Миналата година OpenAI плати 6,5 млрд. долара за закупуването на консултантска компания за дизайн, ръководена от легенрарния лидер на хардуерния отдел на Apple Джони Айв, като започна проект за разработване на уствойство с изкуствен интелект.

Това се случва в момент, когато световният пазар на смартфони се готви за най-резкия си спад в историята тази година. Спадът засегна особено тежко китайските производители на смартфони, тъй като много от тях продават евтини устройства с по-ниски маржове и по-малка възможност за определяне на цените.

Сега идеята е да се проектира агентен слой в операционната система, който позволява на изкуствения интелект да изпълнява команди на потребителя автономно в различни приложения, казва Артър Гуо, мениджър по проучванията в IDC China. Агентът използва модели на изкуствен интелект както от самото устройство, така и от облака. Моделът на устройството се занимава с често изпълнявани задачи, които изискват минимално закъснение, докато моделите в облака поемат по-сложните задачи, отбелязва Гуо.

Това е поредният опит на китайските производители да намерят възможности за растеж на стагниращ пазар, където функции като по-добра камера и сгъваеми екрани осигуряват в най-добрия случай скромно увеличаване на продажбите.

ZTE и ByteDance се надяват да прекъснат продължаващия от години цикъл на постепенни подобрения в екраните, камерите и мощността. Заедно с конкурентите си те се стремят да се възползват от ентусиазма на китайците към изкуствения интелект.

Новите телефони с изкуствен интелект вероятно ще засилят конкуренцията за потребителите между китайските компании и Apple, която постигна силно завръщане в Китай от края на миналата година и неотдавна получи разрешение от Пекин да пусне на пазара в страната системата си Apple Intelligence чрез партньорства с Alibaba и Baidu.

ZTE показа прототип на устройството си през декември, което струва 3499 юана (516 долара) като част от по-широката си марка смартфони Nubia. Първата партида от 30 хил. бройки бързо се изчерпа, след което цената им на пазара за употребявани устройства се удвои, според местното издание Jiemian.

„Apple наистина донесе много иновации в областта на изкуствения интелект. Но от гледна точка на умни устройства с изкуствен интелект ние изпреварваме Apple“, отбелязва ръководителят на Nubia Ни Фей във видео, публикувано на акаунта му в Weibo през юни.

В петък Ни се качи на сцената на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай, за да покаже продукта си пред непрекъснати тълпи от посетители. Облечен с черна тениска с надпис Nubia, just Doubao it, той бързо демонстрира различни функции – от редактиране на снимки в реално време до създаване на карти и планиране на пътувания. Но запази мълчание относно техническите характеристики на новото устройство, които компанията ще разкрие по-късно тази година.

За да стигнат до масовия потребител, разработчиците първо трябва да променят мисленето си, каза Ни. Те трябва да преминат от добавянето на функции към създаването на агент, който е съсредоточен върху изпълнението на задачите, отбеляза той в друга публикация в Weibo тази седмица. Много от т. нар. телефони с изкуствен интелект на пазара просто наслагнат AI функции към съществуваща система. Това всъщност ги прави по-трудни за използване от потребителите, добави той.

„AI телефоните биха могли да бъдат единственият път за растеж“ за Китай тази година, казва Гуо. Над половината от пазара може да бъде доминиран от такива устройства през 2026 г., допълва той. „AI функционалността може да не е основният фактор, който мотивира покупката, но потребителите все повече разчитат на удобството, което изкуственият интелект им осигурява“, коментира Гуо.