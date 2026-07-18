На Световното първенство Джани Инфантино прелетял разстояние, колкото две обиколи около Екватора

Световното първенство по футбол тази година включваше безпрецедентните 104 мача, след като ФИФА разшири турнира, за да включи 48 отбора. До края му Джани Инфантино ще е присъствал на близо половината от тях, пише Bloomberg.

За да направи това, президентът на ФИФА е прелетял около 57 700 мили (близо 93 хил. км) между трите страни домакини – Канада, Мексико и САЩ, с луксозен Gulfstream G650ER, опериран от Qatar Airways, който се използва от ФИФА срещу заплащане, сочат изчисления на Bloomberg за най-краткото разстояние между летищата, базирани на данни от доставчика на данни за авиационния сектор JetSpy.

Това се равнява на 23 полета между Лос Анджелис и Ню Йорк или на две обиколки около Екватора.

Пътуване от 57 700 мили – Инфантино е изминал разстояние, равно на две обиколки около Екватора, и дори малко повече. Графика: Bloomberg LP

Облечен в костюм и заобиколен от представители на футболните среди, Инфантино беше толкова честа гледка на турнира тази година, че разпространявана в интернет смешка, че присъствал на два мача едновременно набра огромна популярност. Инфантино не е нарушил законите на пространството и времето, за да присъства на два мача едновременно, но 13 пъти присъства на две срещи, изиграни в един и същи ден в различни градове и понякога в различни страни.

Присъствието му е особено забележително, като се има предвид безпрецедентният мащаб на турнира тази година. През 2022 г. Инфантино се постара да присъства на всички 64 мача в Катар, страна, която е по-малка от щата Кънектикът. Турнирът тази година не само включва 40 мача повече, но е и първият в стогодишната история на ФИФА, който се организира съвместно от три държави.

ФИФА ще обмисли разширяването на следващия турнир още повече, като включи 64 отбора, каза Инфантино пред швейцарската телевизия Blue Sport. Световното първенство през 2030 г. ще се проведе в Мароко, Португалия и Испания.

Най-дългият ден с пътувания на Инфантино е бил 26 юни, когато самолетът му е прелетял над 5500 мили (8900 км). След като гледа как Кот Д’Ивоар победи Кюрасао във Филаделфия предишната вечер и прекара нощта в Маями, той замина за Далас, където за кратко посети отбора на Йордания. Час и половина по-късно отпътува за Сиатъл, за да гледа мача между Египет и Иран. След срещата той се върна в Маями за вечерта, където гледа Колумбия и Португалия на следващия ден.

Американският държавен секретар Марко Рубио, президентът на ФИФА Джани Инфантино и директорът на ФБР Каш Пател (отляво-надясно) присъстват на мача между Колумбия и Португалия от Световното първенство на Miami Stadium на 27 юни. Снимка: Michael Reaves/Getty Images

56-годишният президент на ФИФА ще е гледал шест мача в Маями, повече от всяко друго място, след срещата за третото място днес между Франция и Англия. Той се установи в града в Южна Флорида преди две години.

Спорадични освирквания

Световното първенство предизвика ръст в търсенето на чартърни полети с частни самолети това лято, тъй като заможни футболни запалянковци планираха маршрути, включващи няколко града, казва Бари Шевлин, главен изпълнителен директор на частната авиационна компания FlyUSA. Но средностатистическият клиент на частен самолет ще се нуждае от най-малко една година, за да измине близо 57 700 мили, допълва той.

Маршрутът на Инфантино на Световното първенство може да е струвал над 350 хил. долара само за авиационно гориво и да е произвел над 700 тона въглеродни емисии, отбелязва Шевлин. Това се равнява приблизително на годишния въглероден отпечатък на 40 средностатистически американци.

Пътуванията на Инфантино със самолет – президентът на ФИФА посети над 40 мача в три страни. Графика: Bloomberg LP

Когато Инфантино присъства на мач от Световното първенство, телевизиите често го показват повече от веднъж. Тези кадри понякога са посрещани с освирквания от феновете, които реагират на многобройните скандали, свързани с Инфантино по време на турнира, най-вече необичайното решение на ФИФА да отмени наказанието от един мач на американския играч Флориан Балогун, след като президентът Доналд Тръмп се обадил по телефона на Инфантино и поискал наказанието да бъде отменено.

Близките връзки на Инфантино с администрацията на Тръмп бяха показани на мача на откриването на Световното първенство между САЩ и Парагвай, на който присъстваха държавният секретар Марко Рубио и парагваският президент Сантяго Пеня.

По-често от държавните глави Инфантино присъства на мачове с президенти на футболни федерации от целия свят, които участват в конгреса на ФИФА. Разширеното Световно първенство е възможност за президента на световната футболна централа да се срещне с избирателите си, тъй като ще се бори за четвърти мандат начело на ФИФА, казва Деклан Абърнети, преподавател в Технологичния институт на Джорджия, който изследва историята на спорта.

„Тази система работи на база отношения. Той разбира, че тези отношения са изключително важни. Присъствието му там му придава авторитет, но също така показва на кого е задължен“, отбелязва Абърнети.

Очаква се Инфантино да бъде преизбран на конгреса на ФИФА, на който ще присъстват представители от 211 страни, и ще проведе избор през март догодина.