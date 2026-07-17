В. Грозданов: Умна топка на Мондиал 2026 следи 500 движения в секунда, но пак има недоволни

UEFA и FIFA се опитват да миксират магията, която наричаме футбол, с технологии – топката стана умна – събира данни и да ги изпраща в реално време. Този коментар направи Владимир Грозданов, съосновател и изпълнителен директор на високотехнологичната компания Barin Sports, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него най-голямо впечатление на Мондиал 2026 прави комбинацията между няколко различни системи – умна топка, сензори и оптични камери, които работят заедно в реално време. „Допреди няколко години изобщо не мислехме, че е възможно топката да се зарежда в контакт, съответно да събира данни и да ги изпраща в реално време, но това вече е факт“, посочи той. Грозданов обясни, че сензорите в топката дават възможност да се проследяват движенията, завъртанията и контактите с футболистите с висока точност.

„Технологията е особено важна при решенията за засади, където често възникват спорове и усещане за несправедливост сред феновете. Вътре в себе си има инерциални сензори, които успяват да хванат всяко едно движение, завъртане на топката, контакт с крак на играч с честота от 500 пъти в секунда, което го прави изключително приложимо за полуавтоматизирано следене на засади“, разясни той. Но отбеляза, че въпреки високата точност на технологията, използването ѝ предизвика дискусии при няколко мача от първенството. И даде пример с двубоя между Португалия и Хърватия – лек контакт с топката доведе до отмяна на гол, което предизвика недоволство сред хърватските фенове.

Според него в тези ситуации проблемът не е в самата технология, а в решенията, които се вземат на база на предоставените данни.

Грозданов посочи, че всяка нова технология се усъвършенства, като при футбола целта им е да допълнят, а не да заменят човешкия фактор. По думите му изкуственият интелект играе все по-голяма роля в анализа на футболните срещи. Той уточни, че с такива системи повече отбори могат да използват качествена информация, независимо от размера на своя щаб.„Това, което направиха в посока внедряване на AI анализ на тактическото представяне, беше доста добро, защото успява да изравни възможностите между федерации, които имат десетки хора, които се занимават в реално време с тактически анализ, с такива, които нямат подобни възможности“, е мнението на Грозданов.

Той смята, че такива технологии не се конкурират с решения като тези на Barin Sports, а ги допълват. „Докато системите на FIFA и Lenovo се фокусират върху тактически анализ, технологията на компанията следи развитието и физическото състояние на състезателите“, съобщи експертът по спортна производителност. Според него тази технология е „чудесно допълнение“, но струва много и могат да си я позволят топ 2-3% от клубовете и FIFA. „На този етап това не е възможно с тези цени на техниката да е широко разпространено“, каза още Грозданов и допълни, че тази технология помага първенството да бъде по-справедливо.

Що се отнася до технологиите на Barin Sports, те помагат за идентифициране на проблеми в началото на подготовката на състезатели, включително 10-12 годишни. Целта е да се следи развитието на спортистите и дали методиките се спазват от клубовете и академиите.

По какъв начин възстановяването на атлетите влиза в ерата на данните? С какво ще помогне Barin Sports на клубовете по тенис, баскетбол, художествена гимнастика, голф и шорттрек?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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