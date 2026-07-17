Франция и Германия разширяват партньорството в отбраната, докато Европа търси военна автономия

Лидерите на Франция и Германия обещаха в петък да задълбочат сътрудничеството в областта на отбраната и да парират силната икономическа конкуренция от Китай, който според тях упражнява драстичен натиск върху Европа чрез свръхкапацитет и подценена валута, предава Ройтерс.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха в рамките на редовна поредица от съвместни заседания на кабинетите на двете страни и се постараха да преодолеят напрежението около краха на съвместния проект за изтребител по-рано тази година.

„Правим всичко необходимо да опазим свободата си, сигурността си и колективната си сигурност“, каза Мерц на съвместна пресконференция, на която двамата лидери представиха списък с цели, включително противоракетна отбрана и системи за удари с голям обсег.

И двамата лидери атакуваха Китай, който според тях не спазва правилата на международната търговия, като предлага най-малко осем пъти по-голяма държавна подкрепа за индустрията си от тази в други страни от Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР).

„Не съм готов да приема, че нещата могат да останат такива, каквито са сега, тъй като това е нечестно и се случва за сметка на работни места в Европа“, каза Мерц и добави, че не иска търговска война, но иска диалог относно валутата и промишления свръхкапацитет.

Сътрудничество в областта на ядреното възпиране

Двамата лидери вече очертаха предложения Франция да сътрудничи с Германия в областта на ядреното възпиране след все по-ясните знаци от Вашингтон, че САЩ се стремят да намалят ангажиментите си в областта на отбраната в Европа.

„Възприемаме постепенен подход тук и той може да доведе до нова доктрина, но е твърде рано да кажем това днес“, заяви Мерц и добави, че всяко сътрудничедство ще допълва съществуващи споразумения в рамките на НАТО.

За първи път германски войски ще участват във френско ядрено учение и двамата лидери инспектираха военно-въздушна база, където френски изтребител Rafale беше презареден наред с германски самолет Eurofighter.

Макрон заяви, че Франция ще запази пълна отговорност за заплащането за ядрената си спирачка.

„Финансирането за френската ядрена програма винаги ще бъде осигурено от Франция“, заяви той в отговор на въпрос дали Франция обмисля да поиска помощ от Германия за финансирането на програмата.

На въпрос дали ще се чувства добре да сътрудничи с Марин льо Пен, лидера на парламентарната група на крайнодесния „Национален сбор“, Мерц заяви, че ръката на Германия ще остане протегната към Франция независимо кого изберат гласоподавателите.

Т. нар. Системи за бъдещи въздушни боеве (FCAS) ще се запазят въпреки решението на двете страни да се откажат от плановете за общ изтребител, като допълнително развитие на облачни информационните системи е в основата на проекта.

„Останалите проекти, включително тези, които са свързани с облачните услуги и други области, продължават да напредват между нашите промишлени производители“, отбеляза Макрон.

Той заяви, че мерките за управление и надзор на бъдещото сътрудничество в областта на отбраната ще бъдат затегнати след рухването на проекта FCAS заради разногласия между двата основни промишлени партньора – френските компании Dassault и ​Airbus.