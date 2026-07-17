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Китайският автомобилен пазар е наводнен от стотици нови модели

В страната всеки ден се появяват по четири нови коли на фона на интензивната конкуренция

09:17 | 17.07.26 г. 4
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Китайският автомобилен пазар е залят от стотици нови и обновени модели, пише Bloomberg. Ситуацията кара един от корпоративните лидери на BYD да предупреди, че ентусиазмът около новите автомобили едва ли ще се задържи дълго.

Около 650 нови или обновени автомобила са били представени през първата половина на годината. Погледнато по друг начин - този темп достига четири модела на ден. Това контрастира със САЩ, където годишното проучване на Bank of America Securities, озаглавено Car Wars. прогнозира само 159 нови модела, които ще е появят в продажба през следващите четири години.

„Това е напълно безумно“, пише Хъ Джици, вицепрезидент на BYD Co., в личния си акаунт в Weibo, наричайки вътрешния пазар „брутален“.

Интензивното изгаряне на капитал се случва на фона на продължаващото намаляване на вътрешното търсене. Продажбите на леки автомобили в Китай се сринаха с 23% през юни на годишна база, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили.

Продължаващата ценова война и високите нива на приемане на електрически превозни средства принудиха китайските автомобилни производители да се впуснат в технологична надпревара, която напомня „бързата мода“ при дрехите, където автомобилите се третират по-скоро като смартфони, отколкото като дългосрочни финансови инвестиции, а марките трябва постоянно да предлаггат нови модели, за да не бъдат забравени от потребителите.

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В известен смисъл проблемът е знак за успеха на стремежа на китайските автомобилни производители да съкратят циклите на разработка и бързо да внедряват технологични постижения като по-мощни батерии и усъвършенствани системи за подпомагане на водача.

Въпреки че цифрата от 650 модела включва и малки годишни корекции в екстериора, промени в конфигурацията, нови цветови палитри и ребрандирани естетически издания, основната скорост на истинския инженерен напредък остава безпрецедентна.

Анализ на Bloomberg върху месечните регистрационни данни от Китайския център за автомобилни технологии и изследвания показва, че броят на наистина чисто новите модели устойчиво се движи около 30 на месец от януари насам. Това месечно производство на практика съответства на целия годишен график за нови модели на американския пазар.

Въпреки това Хъ вярва, че напрегнатата среда в крайна сметка ще създаде устойчиви международни играчи, способни да засенчат традиционните чуждестранни конкуренти.

„Конкуренцията също поражда просперитет“, пише той, сравнявайки китайския пазар с изтощително тренировъчно игрище. „Трябва да се търкаляш, да пълзиш и да се бориш на него, за да изградиш силно тяло“.

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Последна актуализация: 09:17 | 17.07.26 г.
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Коментари

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4
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
А Кaпейко-Тошко отчаяно се опитва да се закачи и на китайска издръжка, я как смело цъка минусите и под всяка статия за Китай. Ами така е, като вижда нкъде отиват нещата с руснята, търси си нов спонсор. :))
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3
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гъбко
преди 1 час
До: Един Българин ... че някой спира ли те да си купиш поднебесна каляска с голям багажник и седем места ?! и сега ги има ... или ти търсиш Ф650 на цената на Сандеро ?! за начало поднебесните могат да си вкарат моделната гама да отговаря на нормите на безопасност на евреопейските . А подир да се заемат с доста по-пипкавата работа , да намалят извън плановите сервизни посещения , още в гаранционният период . Хъб за части в Европа също е едно добро начално пожелание ...
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2
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
На никой не му дреме за китайските щайги, дето след няколко години употреба и трябва да поемат за скрап. Манталитета е такъв, дай да продадем сега, пък после... На външен вид ги понамазаха с европейски дизайнери, но отвътре си е същата китайска история. Фокуси, лампички и дисплейчата, а двигателите за нищо не стават, ходова част еднодневка и тн.
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1
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Един Българин
преди 2 часа
Ако искат да не им спадат продажбите трябва да помислят за износ в Европа ако успяват да са конкурентни въпреки митата. Конкуренция с основната си функция - превоз и удобство, голям багажник, 7 места, като седалките не стърчат нагоре когато са прибрани, а не с мултимедийни екрани и други излишни екстри, които уж удвояват цената и ги правят неконкурентни. Европейските производители освен че държат огромни заводи на загуба, раздават и невероятни бонуси за меринджеите, което оскъпи с 300% колите.
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