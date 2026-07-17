Китайският автомобилен пазар е наводнен от стотици нови модели

Китайският автомобилен пазар е залят от стотици нови и обновени модели, пише Bloomberg. Ситуацията кара един от корпоративните лидери на BYD да предупреди, че ентусиазмът около новите автомобили едва ли ще се задържи дълго.

Около 650 нови или обновени автомобила са били представени през първата половина на годината. Погледнато по друг начин - този темп достига четири модела на ден. Това контрастира със САЩ, където годишното проучване на Bank of America Securities, озаглавено Car Wars. прогнозира само 159 нови модела, които ще е появят в продажба през следващите четири години.

„Това е напълно безумно“, пише Хъ Джици, вицепрезидент на BYD Co., в личния си акаунт в Weibo, наричайки вътрешния пазар „брутален“.

Интензивното изгаряне на капитал се случва на фона на продължаващото намаляване на вътрешното търсене. Продажбите на леки автомобили в Китай се сринаха с 23% през юни на годишна база, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили.

Продължаващата ценова война и високите нива на приемане на електрически превозни средства принудиха китайските автомобилни производители да се впуснат в технологична надпревара, която напомня „бързата мода“ при дрехите, където автомобилите се третират по-скоро като смартфони, отколкото като дългосрочни финансови инвестиции, а марките трябва постоянно да предлаггат нови модели, за да не бъдат забравени от потребителите.

В известен смисъл проблемът е знак за успеха на стремежа на китайските автомобилни производители да съкратят циклите на разработка и бързо да внедряват технологични постижения като по-мощни батерии и усъвършенствани системи за подпомагане на водача.

Въпреки че цифрата от 650 модела включва и малки годишни корекции в екстериора, промени в конфигурацията, нови цветови палитри и ребрандирани естетически издания, основната скорост на истинския инженерен напредък остава безпрецедентна.

Анализ на Bloomberg върху месечните регистрационни данни от Китайския център за автомобилни технологии и изследвания показва, че броят на наистина чисто новите модели устойчиво се движи около 30 на месец от януари насам. Това месечно производство на практика съответства на целия годишен график за нови модели на американския пазар.

Въпреки това Хъ вярва, че напрегнатата среда в крайна сметка ще създаде устойчиви международни играчи, способни да засенчат традиционните чуждестранни конкуренти.

„Конкуренцията също поражда просперитет“, пише той, сравнявайки китайския пазар с изтощително тренировъчно игрище. „Трябва да се търкаляш, да пълзиш и да се бориш на него, за да изградиш силно тяло“.