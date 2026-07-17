Плъг-ин хибридите – най-доброто от двата свята

Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. В голямото хибридно семейство ролята на висша класа се пада на плъг-ин хибридите.

Плъг-ин хибридите, или PHEV, са системи, в които бензиновият двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли да се движат само на ток не от време на време и за кратко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 км в случая с Renault Rafale.

Плъг-ин хибридите съчетават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, стига да имате възможността и волята да го зареждате често. Но в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновият двигател с голям резервоар може да даде.

Два автомобила в едно - но и цената е като за два

Да си купиш плъг-ин хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила.

С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо PHEV се оказва най-скъпото задвижване на пазара. И неслучайно повечето компании го запазват за своите флагмански модели, какъвто е Rafale за Renault.

Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост - първият масов такъв модел бе Chevrolet Volt, още през 2010 - но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името - PLUG-in идва от американската дума за щепсел. Volt работеше основно като сериен хибрид - почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг пъг.

Днешните плъг-ин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Тоyota и предлагат доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детайлно в предишния епизод.

Снимка: Automedia.bg

Три основни режима на движение

Бутонът EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение: изцяло електрически, при който ДВГ не се включва; хибриден режим, при който компютърът на автомобила преценява кога от какво задвижване има нужда, и как да ги комбинира; и накрая режим E-Save, който пести батерията и ви осигурява електрически резерв за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно ако се озовете в град, който не позволява двигатели с вътрешно горене.

В добавка към това Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с газта - дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин, и заряд. В съседство има едно дигитално листо, което става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане - тоест преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.

Три електрически и един бензинов мотор

За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем по простата причина, че му помагат не един, и не два, а цели три електромотора. Първият, със 70 коня мощност, е на предната ос. Вторият, със 136 коня, е на задната. Накрая идва електрическият стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.

Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня - с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.

Откъде дойде лошата слава на PHEV и колко харчат плъг-ин хибридите наистина - прочетете целия анализ в Automedia.bg, където може да гледате и новия епизод от поредицата "Технологии по мярка".