Тревожността около технологичния сектор оказва натиск на Уолстрийт

Уолстрийт затвори на червено в четвъртък заради натиска от разпродажбата при технологичния и сектор и по-конкретно акциите на производителите на полупроводници.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average затвори със спад от 0,2% до 52 553,62 пункта.

По-широкият бенчмарк S&P 500 изтри 0,5% до 7533,61 пункта, а технологичният Nasdaq отписа 1,5% до 25 881,95 пункта.

Гигантът в производството на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) отчете 77% скок на нетната печалба за тримесечието до 706,6 млрд. тайвански долара (22 млрд. щатски долара), което е над консенсусната прогноза на анализатори.

Компанията е основен производител на усъвършенствани процесори за Nvidia и Apple и впечатляващите ѝ резултати са най-ясния индикатор досега, че глобалните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект остават изключително стабилни.

„Ако инвеститорите търсеха пукнатини в темата за растежа на изкуствения интелект в тримесечните резултати на TSMC, те се затрудняват да ги намерят, след като производителят на чипове отчете поредния огромен скок в печалбата. Анализаторите се опитват да се справят с темпото на растеж на TSMC. Коментарите на главния изпълнителен директор Си Си Уей предполагат, че настоящото силно търсене може да продължи до края на това десетилетие“, коментира Дан Коутсърт, ръководител пазари в AJ Bell.

Акциите на TSMC, листнати на американската борса, обаче поевтиняха с над 2%. Финансовият отчет не успокои тревогите на инвеститорите относно бързо развиващата се търговия с изкуствен интелект. Така се повтори ситуацията от вчерашната сесия след публикуването на силните резултати на нидерландския производител на чипове ASML.

„TSMC се разширява извън Тайван, включително в САЩ, и това оказва известен натиск върху маржовете. Отделно, компанията отново увеличи прогнозите си за капиталови разходи за годината. Макар че аргументът за увеличаване на капацитета е ясен във време, когато има голяма разлика между търсенето и предлагането, акционерите ще искат TSMC да запази известна дисциплина, дори когато изглежда, че трябва да отговори на натрупващите се поръчки“, казва Коутсърт.

Бурният ръст в сектора на изкуствения интелект изигра ключова роля за това Уолстрийт да се върне на рекордни нива. Погледите сега са насочени към сезона на отчетите и резултатите на големите производители на чипове и на компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“. Следващата седмица ще бъдат публикувани отчетите на Alphabet, Intel, IBM, Texas Instruments и Tesla.

Плановете за капиталови разходи на тези компании ще бъдат внимателно наблюдавани, особено по отношение на развитието на изкуствения интелект.

Повече от 2% скок в сектора на здравеопазването на S&P 500 в четвъртък помогна за ограничаване на загубите на по-широкия пазар.

Dow също получи подкрепа от акциите на UnitedHealth, които поскъпнаха с 1,2%. Играч номер едно в управляваните здравни грижи в САЩ представи тримесечен отчет, който надмина очакванията на анализаторите по почти всеки показател.

Акциите на Abbott Laboratories скочиха с близо 11% и са най-поскъпващите от състава на по-широкия индекс заради подобрените прогнози на компанията за приходите и разходите.

Перспективите пред политиката на Федералния резерв също се променят заради икономическите данни, които показват известно охлаждане на икономиката. Продажбите на дребно забавят ръста си до 0,2% през юни заради високите цени на горивата.

Министерството на труда на САЩ обяви, че броят на американците, подали първоначални молби за обезщетения за безработица през последната седмица, е спаднал до 208 000, което е по-малко от консенсусната оценка от 216 000.

Данните показват още, че потребителските разходи в САЩ остават стабилни, докато пазарът на труда продължава да демонстрира устойчивост. По-рано тази седмица беше публикуван и по-слаб от очакваното доклад за индекса на потребителските цени и индекса на цените на производителите.

Според инструмента CME FedWatch шансовете за повишаване на лихвите с четвърт пункт в края на юли намаляват значително.

Въпреки че забавянето на инфлацията в САЩ през юни е окуражаващо, динамиката може да се промени, защото САЩ и Иран подновиха бойните действия в Персийския залив. В резултат на това цените на петрола отбелязват силни ръстове тази седмица.