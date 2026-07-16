SOFIX се задържа на ниво под 1250 пункта за втора поредна сесия

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се понижи с 0,17% до 1246,56 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с минималните 0,03% до 212,81 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX - с 1,08% до 116,59 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,76% до 234,66 пункта, а BGTR30 - с 0,07% до 1061,72 пункта.

От акциите, включени в основния индекс, най-силно поевтиняха тези на "Химимпорт" АД - с 3,77% до 0,46 евро за брой, следвани от "Софарма" АД със спад от 1,6% до 1,85 евро и "Илевън Кепитъл" АД - с 1,23% до 8 евро.

От компонентите на SOFIX най-силно поскъпнаха "Уайзър Технолоджи" АД - с 5,1% до 1,65 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 2,68% до 1,34 евро, и "Смарт Органик" АД .- с 0,6% до 16,7 евро.

Оборотът на БФБ в сесията възлезе на 949 хил. евро, като се формира главно от търговията с акции и дялове на MTF BSE International със 798 хил. евро.

От акциите с най-голям оборот затвориха "Шелли груп" ЕД с 46 хил. евро, "Градус" АД с 31 хил. евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ със 17,4 хил. евро, "Холдинг Варна" АД с 8 хил. евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 6,6 хил. евро.

Най-търгуваните в сесията акции са "Шелли груп" АД с 30 сделки, "Адванс Терафонд" АДСИ с 18 сделки, "Градус" АД с 13 сделки, ФНИБ АДСИЦ с 11 сделки. С по 10 затвориха акциите на БФБ АД, "Холдинг Варна" АД и "Сирма груп" АД.

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