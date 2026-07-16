Защо е по-лесно да продадеш дрон на американската армия, отколкото на българската

Европа трябва да постигне по-голям суверенитет в производството на дронове, но основното предизвикателство не е липсата на технологии, а липсата на достатъчно развит пазар за тяхното внедряване. Това мнение изрази Тихомир Недев, съосновател и управител на компанията за дронове с изкуствен интелект Fadron, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според Недев това е причината много европейски компании с добри разработки да се ориентират към САЩ, където намират по-добра среда за развитие и достъп до капитал. Той обясни, че Германия, Великобритания и Испания са ускорили развитието си през последните години благодарение на държавната подкрепа и възможността компаниите им да тестват решенията си в Украйна.

„Манталитетът и нагласите на американския пазар, как там възприемат технологиите и как се случват нещата, е много по-практичен“, подчерта Недев и заяви, че „по-лесно ни е да продадем един дрон на Америка и потенциално на американската армия, отколкото на българската армия".

Що се отнася до развитието на европейската индустрия с дронове, предприемачът обясни, че украинските компании са натрупали значително предимство благодарение на реалната бойна среда, в която системите се тестват и подобряват постоянно. Той уточни, че това предимство не означава непременно, че украинските технологии са най-развити, а че страната има уникален опит в използването на дронове в мащабни операции.

Недев изтъкна, че зависимостта от Китай остава сериозен проблем за развитието на европейската дрон индустрия. „Основните компоненти – батерии, мотори и електроника – продължават да идват основно от китайски производители, които имат значителен производствен мащаб и ценово предимство“, обясни той. И напомни, че Европа няма производство на „каквото и да е смислено количество от батерийни клетки и това е доста голяма лимитация“.

Що се отнася до българските дрон технологии, предприемачът посочи, че целта на нашите компании е да излязат на глобалния пазар. Той отбеляза, че често намират по-добра среда за развитие извън Европа заради различията в начина, по който пазарите възприемат новите технологии.За пример даде Fadron, която развива решения както за граждански, така и за отбранителни приложения.

Компанията работи върху системи за инспекция на инфраструктура, анализ на пътни мрежи, летища и други критични обекти, както и технологии за ранно откриване на горски пожари. Сред партньорите ѝ Недев посочи големи строителни компании в САЩ и международни оператори на летища.

Каква е посоката на бъдещото развитие на компанията? Къде са иновациите в дрон индустрията? Какви са предизвикателствата и перспективите при производството на дронове в България?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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