Europe Inc. се насочва към силен сезон на отчетите, но все така изостава в AI бума

Европейските компании се насочват към най-силния си сезон на финансови отчети от повече от три години насам, но инвеститорите остават притеснени, че регионът няма достатъчно двигатели на растежа, задвижвани от изкуствен интелект (AI), за да поддържа темпа наравно със САЩ, пише Ройтерс.

Очаква се печалбите на европейските компании „сини чипове“ през второто тримесечие да нараснат средно с 15,3%, отбелязвайки най-силното си увеличение от последното тримесечие на 2022 г. насам, според данни на LSEG. Голяма част от този ръст обаче се дължи на очаквания скок в печалбите на енергийните компании, предизвикан от по-високите цени на петрола заради войната на САЩ и Израел в Иран.

В същото време се очаква печалбите на американските компании да нараснат средно с 23,7%.

Ако се изключи енергийният сектор, разликата става още по-голяма. Компаниите извън енергетиката в паневропейския индекс Stoxx 600 вероятно ще отчетат средно 6% ръст на печалбите през тримесечието, докато техните аналози от американския широк борсов показател S&P 500 може да постигнат увеличение от 19,6%.

Разликата вероятно ще се свие с течение на времето, коментира Джитания Кандхари, заместник-главен инвестиционен директор на групата за мултиактивни стратегии в Morgan Stanley Investment Management.

„Все още ще има разлика и през следващата година, защото САЩ разполагат с много силни и мощни компании, свързани с изкуствения интелект, и това ще продължи. Но ще има известно сближаване, тъй като Европа ще започне да наваксва“, казва тя.

Всичко ще зависи от прогнозите на компаниите

Други анализатори са по-скептично настроени, като посочват, че европейските държави са затруднени от бавния икономически растеж.

„За да започне Европа наистина да се представя добре, е необходим някакъв катализатор - нещо подобно на това, което видяхме миналата година с германските фискални стимули, но такъв все още не сме видели“, посочва Наталия Липихина, ръководител на стратегията за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) в JPMorgan Private Bank, която предпочита американските и развиващите се пазари.

Тъй като очакванията за печалбите през второто тримесечие вече до голяма степен са отразени в оценките на акциите, инвеститорите вероятно ще се съсредоточат повече върху това какво казват компаниите за търсенето и печалбите си през 2027 г., отколкото върху самите резултати. Сезонът на отчетите започва активно следващата седмица.

Ранен сигнал за възможностите, свързани с изкуствения интелект за европейските компании, даде ASML - най-големият в света доставчик на оборудване за производство на чипове. В сряда компанията повиши прогнозите си за продажбите през 2026 г., след като значително надмина очакванията за печалбите през второто тримесечие.

Различия между секторите

Но картината не е изцяло положителна. Кристоф Бергер, главен инвестиционен директор за европейски акции в Allianz Global Investors, смята, че по-високите цени на енергоносителите са навредили на потребителските нагласи, като допълнително са оказали натиск върху сектори като автомобилния, който вече страда от по-слабо търсене в Китай.

Производителят на лекарства Novartis, италианската банка UniCredit, софтуерният гигант SAP и автомобилният производител Volkswagen ще публикуват финансовите си резултати следващата седмица. Техните отчети могат да дадат важни сигнали за състоянието на европейския корпоративен сектор.

Технологиите и изкуственият интелект ще бъдат основен фокус, въпреки че Европа няма концентрацията на производители на чипове за памет или т.нар. хиперскейлъри (големи доставчици на облачни услуги), които са двигатели на растежа на печалбите в САЩ.

Все пак Бергер отбелязва, че „има много инвестиции в инфраструктура, свързана с изкуствения интелект“. Според него това помага на много европейски индустриални компании.

„Виждаме също принос и растеж от индустриалните сектори - компании, свързани с темата за AI инфраструктурата, както и от технологичния сектор“, казва той, посочвайки по-специално полупроводниците.

„Очакванията остават високи, тъй като инвеститорите едва ли ще възнаградят компаниите, свързани с AI, само за това, че са изпълнили прогнозите си“, изтъква Мартин Франдсен, портфолио мениджър в Principal Asset Management.

По думите му компаниите ще трябва да отправят силни послания към пазара.

„Вероятно няма да е достатъчно просто да се изравнят с очакванията. Вероятно дори няма да е достатъчно и само да ги надминат.“