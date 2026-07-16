Nike отпадна от Световното първенство по футбол - и двата финалиста са с екипи на Adidas

Логото на Nike ще отсъства от финала на Световното първенство по футбол.

Победата на Аржентина над Англия в сряда на полуфинала разби надеждите на компанията за спортни дрехи да спонсорира отбор на най-голямата сцена на турнира в неделя, пише Ройтерс.

На фона на ожесточена битка между брандовете както на терена, така и извън него, този резултат означава гарантиран тласък за популярността на конкурента Adidas, който екипира и двата финалиста: Аржентина и Испания.

Adidas беше спонсорирала общо 14 национални отбора в турнира. Нито един от 12-те отбора на Nike, включително полуфиналистите Англия и Франция, не успя да си осигури място във финалния мач.

И двете компании са инвестирали значителни средства в футболния турнир, но Nike разчиташе на него за продажби и видимост, докато се опитва да оправи положението си на фона на години на постоянно намаляващ пазарен дял.

Дори тласъкът от Световното първенство едва ли би променил посоката, в която е поела Nike. Миналия месец компанията за спортни облекла даде сигнал, че стратегията за обръщане на тенденцията на главния изпълнителен директор Елиът Хил се сблъсква със значителни препятствия, след като продължаващата слабост в Китай и предпазливите перспективи засенчиха скромното надхвърляне на приходите за четвъртото тримесечие.

Акциите на компанията са загубили почти една трета от стойността си тази година, докато инвеститорите стават все по-нетърпеливи по отношение на напредъка от действията на Хил.

„Има по-важни въпроси, като иновациите в областта на обувките, контролът върху запасите и стабилизирането на продажбите и маржовете в Китай“, заяви анализаторът от Morningstar Дейвид Соурц. „Adidas получи повече публичност, но такъв е животът.“

Представител на Nike заяви, че компанията винаги иска спортистите и партньорите ѝ от федерациите да стигнат възможно най-далеч, но „нашата визия за футбола никога не е била обвързана с един-единствен момент“.

Adidas определи финала на Световното първенство като „момент на гордост“ за компанията, като обаче отказа да сподели прогнозите си за продажбите.

Огромен импулс за Adidas

Освен спонсорството на националните отбори, Nike представи два нови модела футболни обувки Mercurial преди Световното първенство, сключи партньорства с местни дизайнери на улична мода и обнови футболната си колекция в над 5000 магазина на Nike и търговски обекти по целия свят.

Кампанията ѝ за Световното първенство Rip the Script, изградена около филм с участието на футболни икони и знаменитости – от френския нападател Килиан Мбапе до звездата от риалити шоуто Ким Кардашиан, събра 1,5 млрд. преглеждания през първата седмица на турнира, съобщи Nike. Към началото на първенството екипите на националните отбори се бяха продали 2,5 пъти повече в сравнение със същия период по време на Световното първенство в Катар през 2022 г.

Но Adidas, официален спонсор на Световното първенство, е „ясен победител“ на пазара на спортни обувки и облекло, заяви Дрейк Макфарлейн, анализатор в M Science.

По-силният импулс в САЩ и Европа помогна на марката да отнеме пазарен дял от Nike през второто тримесечие, добавя той. Търсенето по време на Световното първенство допринася за този ръст, но подобрението на Adidas се простира отвъд събитието, докато Nike продължава да е под натиск в Европа.

Според данни на M Science делът на Adidas на пазара на обувки се е повишил до 19,2% през юни в сравнение с 16% година по-рано, докато Nike продължава да губи пазарен дял.

През април ръководството на Adidas съобщи, че през първото тримесечие компанията е регистрирала поръчки на стойност около 250 млн. евро за продукти, свързани със Световното първенство по футбол, и очаква същия обем и през текущото тримесечие.