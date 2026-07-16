Българите са трети в ЕС по най-кратка очаквана продължителност на трудовия живот

Българите на възраст от 15 години нагоре са на трето място в Европейския съюз по най-кратка очаквана продължителност на трудовия живот в ЕС през 2025 г. – 34,6 години, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

За сравнение, се очаква хората в ЕС да работят средно 37,5 години, което е леко увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г.

От 2016 г. продължителността на трудовия живот в ЕС е нараснала с 2,3 години – от 35,2 на 37,5 години, сочат данните на Евростат.

Но показателят се различава значително между страните членки на съюза. В седем от тях очакваната средна продължителност на трудовия живот е 40 години или повече – Нидерландия (44 години), Швеция (43,4 години), Дания (42,6 години), Естония (41,5 години), Ирландия (40,7 години), Германия (40,2 години) и Финландия (40,1 години).

Очаквана продължителност на трудовия живот през 2025 г. Графика: Евростат

Преди България по най-ниска очаквана продължителност на трудовия живот са Румъния (32,7 години) и Италия (33 години).

Мъжете работят по-дълго от жените

През 2025 г. мъжете в Евросъюза са имали очаквана продължителност на трудовия живот от 39,5 години, като тя е най-дълга в Нидерландия (45,9 години), Швеция и Дания (по 44,5 години) и Ирландия (43,4 години).

Мъжете в България са с най-кратката очаквана продължителност на трудовия живот от 35,9 години, следвани от румънците с 36 години и хърватите с 36,3 години.

За жените средната очаквана продължителност в ЕС е 35,4 години. Очаква се най-дълго да работят шведките (42,3 години), нидерландките (41,9 години) и естонките (41,8 години).

С най-кратка продължителност на трудовия живот са италианките – 28,4 години, следвани от румънките с 29,1 години и гъркините с 31,8 години.