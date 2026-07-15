България подписа декларация за политическа, финансова и военна подкрепа на Украйна

България е сред участниците в срещата на върха Украйна – Югоизточна Европа в Киев, подписали обща декларация, с която се ангажират да продължат политическата, военната, финансовата и свързаната със сигурността подкрепа за Украйна, да засилят натиска върху Русия и да съдействат за възстановяването на разрушената от войната страна, съобщава БГНЕС. Държавите, подписали декларацията, признават важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа.

Това се случва само ден, след като премиерът Румен Радев обяви, че мястото на страната не е в „Коалицията на желаещите“, защото „ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“.

Сърбия е единствената участваща държава, която не подписа документа. В него Русия е обвинена в незаконна, непредизвикана и неоправдана агресия и е призована незабавно да прекрати войната и да изтегли напълно, безусловно и по проверим начин своите войски и военно оборудване от цялата територия на Украйна.

Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България, чийто представител е външният министър Велислава Петрова-Чамова.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е пристигнал в Киев, за да представи позицията на Белград по всички важни въпроси.

„Аз съм единственият, който не постави подписа си под тази декларация. Прочетете текста, вероятно скоро ще ви бъде предоставен, и тогава всичко ще ви стане по-ясно. Не е необходимо да обяснявам повече“, каза Вучич.

Попитан за позицията на Сърбия по санкциите срещу Русия, той заяви: „Всички знаят нашата позиция, както и аз познавам позициите на всички останали.“

В декларацията, подписана и от българския външен министър, се осъжда „незаконната, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна“ и призовава Москва незабавно да прекрати войната. Страните, подписали декларацията, категорично осъждат и „всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация“ и се настоява тя да бъде незабавно прекратена.

„Сигурността на Украйна е и наша сигурност“, се заявява в декларацията, в която се отбелязва и подкрепата за „евроатлантическите стремежи на Украйна по необратимия ѝ път към бъдещо членство в НАТО, когато съюзниците постигнат съгласие и необходимите условия бъдат изпълнени“.

Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е откроено като приоритет, особено „чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодействат на балистични ракети“. Изразена е и подкрепа за мобилизирането на необходимите финансови ресурси за тази цел.

Потвърждава се готовността на държавите да допринасят активно за възстановяването на Украйна. Държавите се ангажират и да укрепват сътрудничеството си в „противодействието на киберзаплахите, чуждестранното манипулиране на информация и намеса, дезинформационните кампании и други злонамерени дейности, насочени към подкопаване на демократичните институции, общественото доверие, регионалната стабилност и европейската интеграция“.