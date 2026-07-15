Щатските индекси отбелязаха ръст в сряда, благодарение на технологичните компании

Американските борсови индекси приключиха деня с повишения, благодарение на печалбите на големите технологични компании и обнадеждаващите данни за инфлацията, съобщава CNBC.

Индексът S&P 500 се повиши в сряда с ръст на акциите на големите технологични компании, а трейдърите взеха предвид новите данни, показващи, че предстои инфлацията да се забави.

Широкият индекс завърши с ръст от 0,38% и достигна 7 572,42 пункта, докато технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 0,62% до 26 269,23 пункта.

Dow Jones Industrial Averagе добави 150,25 пункта или 0,29% до 52 658,52 пункта.

Изглежда, че инвеститорите се отдръпват от ключови акции в сектора на чиповете и се насочват към някои големи технологични компании. Акциите на Amazon, Microsoft и Alphabet се повишиха с по около 3%, а акциите на Apple поскъпнаха 4%.

Сред производителите на чипове акциите на Micron Technology отчетоха 7% спад, докато тези на Lam Research – над 4% понижение. Спадове имаше и при акциите на Intel и Advanced Micro Devices – съответно с 5% и 3%

Инвеститорите реагираха на данните за инфлацията, след като президентът на подразделението на Федералния резерв в Ню Йорк обяви в сряда, че има обнадеждаващи знаци, че тя е достигнала своя пик и ще започне да спада през следващите тримесечия.

Доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни облигации в сряда достигна съответно до 4,553% и 5,087%.

Цената на петрола сорт Брент се повиши с 1,35% до 85,87 долара за барел, а тази на американския лек петрол WTI достигна 80,4 долара за барел с ръст от 1,34%.

Цената на златото отбеляза понижение от 0,04% до 4068,2 долара за тройунция.