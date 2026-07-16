САЩ наложиха мита върху част от бразилския внос заради несправедливи търговски практики

САЩ ще започнат да налагат мито от 25% върху вноса на някои стоки от Бразилия след разследване, според което страната е предприела несправедливи търговски практики, предава Bloomberg.

Едногодишното разследване „установи редица практики на Бразилия да бъде неразумна и дискриминационна, ограничавайки конкурентната позиция на американските земеделски производители, работници, иноватори и износители“, заяви Службата на търговския представител на САЩ в публикация в социалната мрежа Х късно в сряда.

Вносът на кафе, говеждо месо и някои етанолови продукти ще бъде освободен от новите мита, заяви високопоставен представител на администрацията пред репортери преди официалното съобщение. Но етанолът ще бъде подложен на нови мита.

Налозите ще влязат в сила на 22 юли, уточни официалният представител.

„Днешните действия са необходими, за да отговорим на тези несправедливи търговски практики и да гарантираме, че американските работници и компании могат да се конкурират при равни условия“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър в изявление. „Обхватните преговори с Бразилия през миналата година не решиха тези проблеми, но оставаме отворени да продължим преговорите с Бразилия, за да внесем отдавна необходимите промени за решаване на установените от разследването проблеми“, допълни той.

Бразилското правителство осъди митата и заяви, че ще вземе мерки, за да изолира икономиката си от последиците.

„Няма оправдание за едностранни мерки срещу страната ни. Ще продължим да диверсифицираме търговските си партньорства и да отваряме нови пазари за продуктите ни“, съобщи правителството в изявление.

Администрацията предложи допълнително мито от 25% върху вноса от Бразилия в доклад от 1 юни след разследване по Раздел 301 на Търговския закон от 1974 г. Докладът обвинява Бразилия, че използва практики, които дискриминират и натоварват американската търговия, като открои конкретно услугата на страната за електронни разплащания Pix, използвана ежедневно от милиони бразилци.

В доклада на САЩ се посочва, че Бразилия е „поставила несправедливо в неизгодно положение“ американски доставчици на конкурентни услуги за електронни разплащания, като е възприела политики, които благоприятстват Pix. Президентът Луис Инасио Лула да Силва многократно заяви, че платформата е символ на технологичния суверенитет и финансова независимост на страната.

Бразилия заяви, че твърденията, свързани с Pix, са неоснователни и обеща да наложи реципрочни мита и да потърси облекчения чрез Световната търговска организация.

Залозите са високи и за двете страни. САЩ са вторият по големина търговски партньор на Бразилия и една от малкото големи икономики, с която тя има търговски дефицит. Бразилия е внесла американски стоки за над 45 млрд. долара през 2025 г., което е ръст спрямо година по-рано, докато износът е намалял с близо 7%, а суровият петрол е съставлявал 12,5% от доставките.

Миналата година Тръмп наложи мита от 50% върху широка гама от бразилски продукти в усилия да притисне бразилските власти относно съдебното преследване срещу бившия президент Жаир Болсонаро. Повечето от тези мита бяха отменени след преговори между двете страни, което беше дипломатическа победа за Лула.

В доклада от юни администрацията обвини също Бразилия, че предоставя преференциално третиране на стоки от Мексико и Индия и не прилага адекватно правилата за борба с корупцията и нарушаване на интелектуалната собственост.