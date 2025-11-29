През следващите години кафето от Бразилия може да има по-различен вкус

Картината на производството на кафе в Бразилия може скоро да се промени.

Южноамериканската страна е най-големият производител на арабика в света – мек сорт кафе на зърна. Но тъй като изменението на климата затруднява отглеждането му, някои фермери инвестират в робуста, която има по-горчив вкус, но може да понася по-високи температури и е по-устойчива на болести, пише Bloomberg в материал.

Традиционните региони за отглеждане на кафе в Бразилия, които до голяма степен произвеждат арабика, са засегнати от по-интензивни и чести засушавания и по-високи температури. Арабиката все още е основният изнасян сорт кафе на страната, но производството на робуста сега расте с по-бързи темпове: с над 81% през последните 10 години, според Министерството на земеделието на САЩ, което следи световното производство на кафе.

За Бразилия робустата предоставя възможност да остане най-големият доставчик на кафе в света в бъдеще, дори когато последиците от изменението на климата се засилват, казва Фернандо Максимилиано, мениджър по пазарните проучвания, свързани с кафето в StoneX, компания за финансови услуги.

„Не е задължително търсенето да доведе до растеж на производството на робуста“, добавя той. „В действителност, климатичните проблеми и загубите при арабиката бяха основните фактори, допринесли за стимулиране на растежа при робустата“, обяснява той.

Производство на арабика и робуста в Бразилия през последното десетилетие. Графика: Bloomberg LP

През последните три години производството на арабика в Бразилия нараства с темп от около 2% до 2,5% годишно, докато производството на робуста се е увеличило с около 4,8% годишно. През този земеделски сезон робустата достигна близо 22% увеличение, което е рекордна реколта, според StoneX. Това означава, че производството на робуста се откроява със способността си да се справя по-добре с по-неблагоприятните метеорологични условия, а също и по отношение на рентабилността си, казват анализатори.

В по-топлите райони на Бразилия, където арабиката не може да расте, производителите на кафе намират начини да произвеждат робуста и да смекчат въздействието на по-високите температури. Засаждането на кафеени дървета под сянката на местни и други видове е една от използваните техники.

Различни зърна

Виетнам е най-големият производител на робуста в света, но Бразилия наваксва и би могла да надмине страната от Югоизточна Азия благодарение на добре структурираната верига за доставки, според анализатори на компанията за финансови услуги Rabobank.

Робустата има по-висока концентрация на кофеин и по-силен вкус от арабиката. Но по-младите поколения обръщат по-малко внимание на вида кафе, което пият, или на начина му на изпичане, и са склонни да предпочитат персонализирани опции, добавяйки неща като мляко, сметана и сиропи, които скриват вкуса на зърната.

Производството на робуста в Бразилия догонва това във Виетнам. Bloomberg LP

Ако цените на кафето продължат да се покачват, потребителите също може да се насочат към робуста, която струва по-малко.

В Европа разликата между цените на робустата и арабиката вероятно ще бъде още по-голяма през следващите години. Нов закон ще изисква вносните стоки да бъдат сертифицирани, за да се покаже, че не произхождат от наскоро обезлесени или засегнати по друг начин територии, въпреки че датата на прилагането му все още не е ясна. Разтворимото кафе, което се прави предимно от сорта робуста, е изключено от тези правила. Това изключение може да увеличи търсенето на продукти на базата на робуста, според Rabobank.

ЕС е най-големият потребител на разтворимо кафе, като представлява почти 50% от световните приходи, според Grand View Research, фирма за бизнес консултации.

Въпреки че робустата е по-евтина от арабиката, цените ѝ достигат рекордно високи нива.

Тези по-високи цени и сортовете, които са почти два пъти по-продуктивни от сортовете арабика, убеждават все по-голям брой бразилски производители на кафе да инвестират в засаждането на робуста, каза Александро Тейшейра, изследовател на кафе в Бразилската корпорация за селскостопански изследвания.

Производителите на робуста също подобряват качеството на своите зърна. Това прави сорта по-привлекателен за потребителите и води до покачване на цените, каза той.