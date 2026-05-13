Саудитска Арабия и ОАЕ са предприели тайни атаки срещу Иран

Саудитска Арабия е предприела множество непублични удари срещу Иран в отговор на атаките, извършени в кралството през март и април, съобщава Ройтерс, като се позовава на двама западни и двама ирански представители.

За първи път става публично известно, че Рияд е извършил директни военни действия на иранска земя. Това показва, че кралството става много по-смело в защитата си срещу основния си регионален съперник, посочват от информационната агенция.

Атаките, извършени от саудитските военновъздушни сили, са осъществени в края на март. Един от източниците на медията казва, че това са били „отговорни удари в отговор на удара срещу Саудитска Арабия“. От агенцията не са успели да потвърдят какви са били конкретните цели.

В отговор на искане за коментар висш представител на саудитското външно министерство не е посочил директно дали са извършвани удари по Иран. Иранското външно министерство не е отговорило на искането за коментар.

Саудитска Арабия, която има дълбоки военни отношения със САЩ, традиционно разчита на американската армия за защита. Десетседмичната война остави кралството уязвимо за атаки, които пробиха военния чадър на САЩ.

Държавите от Залива отвръщат на удара

Саудитските удари подчертават разширяването на конфликта и степента, до която войната, която започна, когато САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, е повлякла широкия Близък изток по начини, които не са публично признавани.

След ударите на САЩ и Израел Иран атакува всичките шест държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив с ракети и дронове. Техеран удари не само американски военни бази, но и цивилни обекти, летища и петролна инфраструктура, както и затвори Ормузкия проток. Последното наруши световната търговия с петрол, газ, торове, метали и други стоки.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) също са извършили военни удари срещу Иран, съобщава The Wall Street Journal. Действията на Саудитска Арабия и ОАЕ разкриват конфликт, чиято истинска форма остава до голяма степен скрита – конфликт, в който монархиите от региона, пострадали от иранските атаки, започват да отвръщат на ударите.

Подходът им обаче е различен. ОАЕ заеха по-ястребова позиция и като цяло не се ангажират с публична дипломация с Техеран. Същевременно Саудитска Арабия се стреми да предотврати ескалация на конфликта и поддържа редовен контакт с Иран, включително чрез посланика на Техеран в Рияд. Той също не е отговорил на искане за коментар, както и Белият дом.

Атаки, после деескалация

Иранските и западните представители казват още пред Ройтерс, че Саудитска Арабия е уведомила Иран за ударите и това е било последвано от интензивно дипломатическо взаимодействие и саудитски заплахи за по-нататъшни ответни мерки. Това е довело до договорка между двете страни за деескалация.

Али Ваез, директор на проекта за Иран в Международната кризисна група, коментира, че ситуацията е „показала прагматично признание и от двете страни, че неконтролираната ескалация носи неприемлива цена“.

Подобна поредица от събития би показала „не доверие, а споделен интерес от налагане на ограничения на конфронтацията, преди тя да се превърне в по-широк регионален конфликт“, добавя той.

Неформалната деескалация е влязла в сила седмица преди Вашингтон и Техеран да се споразумеят за прекратяване на огъня. От над 105 атаки с дронове и ракети срещу Саудитска Арабия през седмицата от 25 до 31 март, броят им спада до малко над 25 между 1 и 6 април, според данни на Ройтерс от изявления на саудитското министерство на отбраната. Според западни източници снарядите, изстреляни по Саудитска Арабия в дните преди по-широкото прекратяване на огъня, произхождат от Ирак, а не от самия Иран.

Иран и Саудитска Арабия са водещите шиитски и сунитски мюсюлмански сили в Близкия изток, които подкрепят противоположни групи в конфликти в региона. През 2023 г., с посредничеството на Китай, страните възобновиха отношенията си, вкл. се прекрати огъня между подкрепяните от Иран хути в Йемен и Саудитска Арабия, което остава в сила.

Тъй като Червено море остава отворено за корабоплаване, Саудитска Арабия успява да изнася петрол за разлика от повечето държави от Персийския залив. Така страната е относително по-изолирана от войната в региона.

В статия за саудитската медия Arab News бившият началник на саудитското разузнаване принц Турки ал-Файсал пише, че „когато Иран и други се опитаха да завлекат кралството в пещта на разрушението, нашето управление избра да изтърпи болките, причинени от съсед, за да защити живота и имуществото на своите граждани“.

Атаките на ОАЕ

Що се отнася до атаките на ОАЕ, те са осъществени повече от веднъж - както преди, така и след прекратяването на огъня между САЩ, Израел и Техеран, според източници, цитирани от Bloomberg. Едно от нападенията е координирано от Израел в отговор на ирански удар по нефтохимическия завод на ОАЕ в Борудж миналия месец, според източниците на агенцията.

Ответните атаки на ОАЕ включват и атака срещу иранска рафинерия на остров Лаван в Персийския залив.

ОАЕ задълбочават в последно време отношенията си с Израел по отношение на сигурността. Това включва споделяне на разузнавателна информация, ранно откриване и прихващане на ирански атаки и сътрудничество при избора на ирански цели, информират източниците на агенцията.

След като Иран разкритикува връзките на ОАЕ с Израел и САЩ през миналата седмица, Абу Даби отговори, че „международните отношения и партньорствата в областта на отбраната са изключително суверенен въпрос и че никоя страна няма право да ги използва като претекст за заплахи, намеса или подбуждане“.

ОАЕ са една от малкото арабски страни, които официално признаха Израел, след като подписаха Авраамовите споразумения през 2020 г. Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед проведе през миналата седмица и телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който изрази солидарност след иранските атаки срещу ОАЕ.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби коментира, че израелските власти са изпратили батареи за противоракетна отбрана „Железен купол“ в ОАЕ по време на войната, заедно с персонал, който да ги управлява.