Средната брутна заплата в България достигна 1407 евро през първото тримесечие

Средната месечна брутна работна заплата в България продължава да ускорява ръста си в началото на 2026 г. През първото тримесечие тя е нараснала с 12,7% на годишна база и с 2,8% спрямо предходните три месеца. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

През януари-март 2026 г. средната месечна брутна работна заплата e достигнала 1407 евро.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2026 г. е 1381 евро, за февруари - 1365 евро, а за март - 1475 евро.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8,4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8,2%.

Спрямо година по-рано най-голямо e увеличението на средната месечна работна заплата в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,1%, и „Други дейности“ - с 18,9%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение за периода са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3176 евро; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2226 евро; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2060 евро.

Най-нископлатени са били наетите в: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 870 евро; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 981 евро; „Други дейности“ - 1014 евро.

През първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния сектор - с 11,8%.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март се увеличава с 9,8 хил., или с 0,4%, спрямо края на декември 2025 г., като достига 2,35 млн., сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“ - с по 2,7%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2,3%, и в „Строителство“ - с 2,0%. Най-голямо намаление на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 1,4%, е регистрирано при дейност „Финансови и застрахователни дейности“.

В края на март 2026 г. на годишна база броят на наетите по трудово и служебно правоотношение намалява с 0,4 хиляди. Най-голямо намаление на броя наети се наблюдава в: „Преработваща промишленост“ - с 14,6 хил., „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4,6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 1,6 хил.

Най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12,6 хил., и в „Строителство“ - с 2,9 хиляди.