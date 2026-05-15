Регионалните икономически различия в Китай подкрепят фабричното господство на страната

Не само огромният размер на Китай прави конкуренцията с неговите производители толкова трудна, но и огромното неравенство в развитието на страната.

Ново проучване на мозъчния тръст China Finance 40 Forum (CF40) показва, че Китай на практика обхваща множество икономики в рамките на един национален пазар.

В доклада, озаглавен „Защо китайското производство изглежда се конкурира с всички страни“, експерти от CF40 твърдят, че уменията на страната в различни сфери - от производството на тениски до електрически превозни средства - произтичат от вътрешните ѝ разделения, а не от държавните политики, предназначени да ѝ осигурят конкурентно предимство.

Констатациите обясняват защо е толкова трудно да се пребори господството на Китай в световното производство по цялата верига на стойност. По време на посещението си в Пекин по-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп даде приоритет на осигуряването на големи китайски покупки и стабилизирането на икономическите отношения, за разлика от миналогодишните мита.

В продължение на години Китай е заливан от призиви да позволи по-голямо поскъпване на валутата си и да намали подкрепата за промишлеността, тъй като икономическото му влияние се разширява по целия свят. Анализът предполага, че тези съвети вероятно не са били отразени.

CF40 твърди, че китайската икономика се състои от четири отделни нива, всяко със своите предимства, които биха направили подобни политически предложения неефективни, тъй като биха допринесли нищожно за намаляване на регионалните разлики в доходите.

Най-богатите градове, включително Пекин, Шанхай, Шънджън и Гуанджоу, имат нива на доходи, подобни на тези в Япония и Южна Корея, докато по-бедните региони все още наподобяват икономики със среден или дори по-нисък среден доход като Мексико, Тайланд или Виетнам.

„На практика Китай съдържа в себе си „повече от половината Япония плюс близо шест страни като Малайзия плюс пет като Мексико плюс четири като Тайланд плюс 1,4 като Виетнам“, изтъкват авторите на доклада.

„Намаляването на субсидиите и поскъпването на валутата няма да стеснят разликата между различните нива на развитие на Китай, нито ще променят незабавно нивата на развитие на различните региони на Китай“, добавят експертите.

В резултат на това те „няма да променят настоящата ситуация, в която Китай се конкурира с останалия свят в производството“.

Международните финансови институции са склонни да възприемат по-универсален подход.

Китай продължава да доминира при глобалното производство. Графика: Bloomberg

Рори Грийн от TS Lombard предполага, че едно имплицитно споразумение за поскъпване на юана може да бъде част от по-широка сделка със САЩ по време на визитата на Тръмп.

Междувременно Международният валутен фонд (МВФ) препоръча намаляване наполовина на индустриалните субсидии, които според оценките му възлизат на около 4% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през 2023 г. – като част от преминаването към модел на растеж, който е по-зависим от вътрешните потребителски разходи.

„Държавните и дългово финансираните инвестиции и неоправданата подкрепа за индустриалната политика доведоха до отслабване на производителността, натрупване на финансови уязвимости и свръхпредлагане в някои сектори“, заяви МВФ в годишния си преглед на китайската икономика, публикуван през февруари.

За CF40 обаче неравномерното развитие на Китай му позволява да остане конкурентоспособен в целия индустриален спектър, изкачвайки се по веригата на стойност, за да се изправи срещу страни като Германия, без да отстъпва в по-нискоквалифицираните индустрии.

Според доклада, тъй като по-богатите региони навлизат в напредналото производство, провинциите с по-ниски доходи продължават да абсорбират трудоемкото производство, което в други страни би се изместило в чужбина с покачването на заплатите.

В комбинация с бързото развитие и огромния мащаб на Китай, това помага да се обясни защо делът му в износа на ниско-, средно- и високотехнологични стоки се увеличава едновременно, казват икономисти от CF40. Делът на Китай в световното производство се е увеличил от 8,5% през 2004 г. до пик от малко над 30% през 2021 г.

За да се облекчи напрежението, Китай трябва да се опре на по-големи инвестиции в чужбина и разходи за инфраструктура, което би могло да позволи на търговските му излишъци да се върнат обратно към търговските партньори и да стимулират заетостта там, посочват икономистите.

„Моделът, по който Китай се конкурира с всички страни в производството, трудно може да се промени в краткосрочен план и често предлаганите политики като намаляване на субсидиите и поскъпване на валутата може да не са ефективни средства за защита“, заключват те.