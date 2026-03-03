Американската военна машина за 10 трлн. долара все още работи с китайски метали

Правителството на САЩ харчи приблизително 900 млрд. долара за отбрана всяка година. Частният аерокосмически и отбранителен сектор генерира близо 1 трлн. долара годишни приходи. През следващите пет години близо 10 трилиона долара ще преминат през производствените линии, които изграждат изтребители, системи за противоракетна отбрана, военноморски кораби, радарни мрежи, сателити и дронове, пише Oilprice.

Всичко това зависи от една индустриална стъпка, до голяма степен изоставена преди десетилетия: превръщането на редкоземните оксиди в метали с магнитно качество.

В продължение на десетилетия Китай доминира в сектора на редкоземните елементи – не само защото добива най-много, но и защото преобразува оксидите на редкоземните елементи в метал - последната, най-важна стъпка, която прави всичко това използваемо. Цялата такава продукция, генерирана в Северна Америка, трябва да бъде изнасяна другаде за обработка. Пекин контролира рафинирането, а с него и ценообразуването, пазарния лост и доставките. Сега е ред на Вашингтон.

За първи път в Северна Америка REalloys преобразува редкоземни оксиди, включително тежки такива, в готови метали в своето съоръжение в Охайо - разработка, която вече е получила финансиране от правителството на САЩ. Това доведе и до назначаването на пенсионирания генерал Джак Кийн, бивш заместник-началник на щаба на армията на САЩ и дългогодишен стратег по националната сигурност, в борда на компанията.

Тъй като военната готовност е определяща за политиката в областта на обществените поръчки, компанията е осигурила доставките нагоре по веригата. Сключеното партньорство със Съвета за научни изследвания на Саскачеван осигурява права върху тежки редкоземни елементи за съоръжението. Допълнителни споразумения за суровини, различни от китайски, подсилват веригата. От добива до производството на метал, пътят преминава през Северна Америка, а не през Китай.

С тези сделки REalloys консолидира производството на суровини нагоре по веригата и рафинирането под един северноамерикански чадър.

В продължение на десетилетия САЩ се поздравяват за изграждането на най-модерната военна техника на света. Но реалността е, че дори американската отбрана се произвежда в Китай, защото Пекин контролира процеса на преобразуване, който осигурява метали с магнитно качество за отбранителното и аерокосмическото производство.

Изтребителите F-35 може да се сглобяват в Америка, но металургичната трансформация, която ги прави жизнеспособни, се извършва в Китай, което улеснява превръщането на тези жизненоважни природни ресурси в оръжие. Такава беше структурата на веригата на доставки.

През 2022 г. Пентагонът временно спря доставките на изтребители F-35 след откритието, че суровините, използвани за магнит в смазочната помпа на F-35, са произведени в Китай. Представете си въздействието върху националната сигурност на САЩ и икономическото въздействие върху Lockheed Martin, когато доставките на над сто броя F-35, продавани за около 100 млн. долара всеки, бяха спрени заради китайските редкоземни елементи.

„Почти никой извън Китай не може надеждно и мащабно да превърне редкоземните оксиди в готов метал“, признава главният изпълнителен директор на REalloys Леонард Щернхайм.

Съоръжението на REalloys в Охайо връща у дома най-важната част от веригата на доставки.

Отделените редкоземни оксиди пристигат като прах и излизат като чист метал, използван в отбраната, готов за използване в магнити. Тази стъпка на преобразуване е разделителната линия между мината и функциониращата верига на доставки.

REAlloys използва доказани калциотермични и металотермични процеси на редукция в завода, за да произвежда както леки, така и тежки редкоземни метали. Отделените редкоземни оксиди, произведени от партньора на REalloys, Изследователския съвет на Саскачеван (SRC), захранват съоръжението за метализация в Охайо. SRC преработва монацит, бастназит и рециклирани магнитни суровини, за да се получат леки и тежки редкоземни оксиди с висока чистота. Тези оксиди се преместват в редукционните линии на съоръжението, където се превръщат в метал.

Фаза 2 от плана на САЩ предвижда разширяване на процеса в голям мащаб. Планираното съоръжение за преработка на REA е насочено към приблизително 3000 тона годишно метал и около 245 тона годишно диспрозий и тербий.

В Гренландия REalloys подписа дългосрочно необвързващо споразумение за намерение за приблизително 15% от производството от проекта за редкоземни елементи Tanbreez - едно от най-големите находища на тежки и средни редкоземни елементи извън Китай. Това споразумение осигурява бъдещи доставки на концентрат от контролиран от Запада ресурс директно към северноамериканската платформа за преработка.

В Казахстан необвързващи споразумения с AltynGroup осигуряват достъп до материали, съдържащи редкоземни елементи, от проекта „Кокбулак“ и околните концесии. Структурата свързва централноазиатските ресурсни потоци с фабриката, базирана в Охайо, разширявайки възможностите за доставки отвъд китайската система за преработка.

В Бразилия компанията има подписан меморандум за разбирателство за дългосрочно споразумение за добив, обвързано с проекта в Минас Жерайс, което добавя още един некитайски поток от доставки.

Назначаването на пенсионирания генерал Джак Кийн в борда на REalloys отразява неотложността на тази промяна във вътрешната политика, свързана с националната сигурност.

Кийн е бил заместник-началник на щаба на армията на САЩ и е дългогодишен стратег по националната сигурност. Неговото присъствие сигнализира, че метализацията на редкоземните елементи е излязла отвъд дискусиите за индустриалната политика и е влязла в сферата на стратегическото планиране на отбраната.

Редкоземните метали не са абстрактни стоки в Пентагона, а ресурси, пряко свързани с готовността за отбрана.