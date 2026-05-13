S&P 500 се издигна до нов рекорд на крилете на технологичните акции

S&P 500 нарасна до исторически връх в сряда, след като ентусиазмът на трейдърите към технологичните акции засенчи още едни по-високи от очакванията данни за инфлацията, предава CNBC.

Широкият измерител се повиши с 0,58% до 7444,25 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite прибави 1,2% и завърши деня на ниво от 26 402,34 пункта. И двата индекса достигнаха рекорди по време на сесията и в края на деня. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 67,36 пункта до 49 693,20 пункта.

Технологичните акции в S&P 500 се представят по-добре от останалия пазар, а опасенията от инфлация поради по-високите цени на енергията, породени от войната в Иран, натежаха на други сектори като търговията на дребно и банкирането.

Книжата на Nvidia поскъпнаха с над 2%. Micron Technology прибави над 4%, а VanEck Semiconductor ETF (SMH) напредна с 2%.

За сметка на това близо две трети от компаниите в S&P 500 отбелязаха спад по време на сесията, показват данни на FactSet. Сред тях беше и компанията за търговия с материали за дома Home Depot и други, свързани с икономическия цикъл, като JPMorgan.

Движенията в технологичния сектор в сряда се случиха, след като главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг се присъедини към президента Доналд Тръмп при посещението му в Китай за среща с китайския президент Си Дзинпин. Решението беше сигнал за инвеститорите, че може да има положителни развития относно възможностите на Nvidia да продава чиповете си с изкуствен интелект на китайски пазари.

Акциите на компаниите за полупроводници поскъпват особено силно напоследък, тласкайки по-широкия пазар обратно към рекордни върхове на фона на възобновения етнусиазъм към компаниите за изкуствен интелект.

S&P 500 и Nasdaq отстъпиха от историческите си върхове във вторник след обявяването на по-висока от очакванията инфлация в САЩ.

В сряда беше съобщено, че индексът на производствените цени е нараснал с 1,4% през април. Той отбеляза най-големия си скок на месечна база от март 2022 г. и се е повишил много повече от очакванията на икономисти, участвали в допитване на Dow Jones, за 0,5%.

Освен това инфлацията при стоките на едро се е ускорила с 6% на годишна база, най-голямото увеличение от декември 2022 г. Тя също беше над консенсусното очакване за 4,9%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 4,471% и 5,036%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, отбеляза ръст от 0,18% до 98,478 пункта. Еврото и паундът поевтиняха до съответно 1,171 долара и 1,352 долара. Спрямо йената щатските пари прибавиха 0,17% до 157,88 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи, а инвеститорите наблюдаваха крехкото примирие в Близкия изток и очакваха срещата в Пекин между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с около 2% до 105,63 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI изгубиха около 1% до 101,02 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за юни поскъпнаха с 0,2% до 4694,70 долара за тройунция.