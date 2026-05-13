В. Големански: Мултифондовете и ДЦК за граждани ще стимулират капиталовия пазар

Въвеждането на възможност гражданите директно да инвестират в държавни ценни книжа и стартирането на мултифондовия модел в пенсионното осигуряване са сред ключовите промени, които могат да повишат ликвидността на българския капиталов пазар. Според КФН тези мерки ще насърчат интереса към финансовите инструменти, ще подобрят доходността на пенсионните фондове и ще създадат условия за инвестиции в инфраструктурни проекти. Това коментира Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Инициативата за пласиране на държавни ценни книжа сред гражданите се разработва от години и вече има приета стратегия на правителствено ниво. Макар моделът да предвижда директна покупка чрез мобилни и интернет приложения, той има потенциал косвено да насочи повече хора към фондовия пазар и да повиши финансовата грамотност.

„Давайки на гражданите възможност за една добра инвестиция във финансов инструмент, който наистина е доста сигурен, това би представлявало значително добра възможност за гражданите да инвестират парите си. Ефектът от това, че гражданите притежават ДЦК в себе си, води до това, че те в един момент започват да се интересуват от този финансов инструмент, и като цяло възможностите на финансовите пазари. А това допринася за повишаване на финансовата грамотност“, каза Големански.

Що се отнася до мултифондовия модел, очаква се да повиши доходността и да отвори нови възможности за инвестиции.

Според председателя на КФН основната цел на реформата в пенсионното осигуряване е да позволи по-гъвкаво инвестиране според различни рискови профили и така да се постигне по-висока доходност за осигурените лица. Новата рамка разширява и възможностите за инвестиции на капиталовите пазари, включително в инфраструктурни проекти в България.

Големански посочи, че мултифондовата система, вторичната търговия с ДЦК и евентуалното листване на миноритарни дялове от печеливши държавни компании са мерки, които могат да увеличат ликвидността на Българската фондова борса.

Отчита се и засилен интерес към лицензиране на компании по европейската рамка за криптоактивите MiCA, както и продължаваща проверка за евентуално необосновано поскъпване на застраховките „Гражданска отговорност“.

