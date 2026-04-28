Кои са предимствата на Българския фондов пазар?

Българският фондов пазар остава изключително подценен. Коефициентът цена-печалба при американските акции е над 30%, в България той е под 10%. Това коментира Иван Димитров, главен инвестиционен стратег в ОББ Асет Мениджмънт, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria. Според него обаче в дългосрочен план пазарът има голям потенциал за растеж.

Декември и януари бяха феноменални за Българската фондова борса (БФБ), като ръстът беше движен основно от покупки на вътрешни инвеститори, които очакваха появата на чуждестранни играчи след приемането на еврото. След като те не се появиха и след влошаването на глобалната макроикономическа обстановка, акциите бързо поеха надолу, отбеляза Димитров.

Като негативи на българския пазар той посочи липсата на дълбочина и ликвидност.

„Институционалните инвеститори искат да имат възможност да реализират продажби, без това да засяга прекалено оценките. Нашият пазар е сравнително тесен за големите играчи на европейско ниво“, коментира гостът.

От друга страна, щедрите дивиденти са едно от предимствата на пазара в България, посочи гостът. „Отварянето на ETF фонда върху SOFIX беше много раздвижващо за пазара ни, но е трудно подобни инициативи да се повтарят всяка година“, добави той.

Все пак Димитров призова местните инвеститори да участват на борсата в България, вместо да се насочват направо към международните пазари, тъй като това е начин да се повиши ликвидността ѝ. Според него приватизиране на държавни дружества, които да се листнат на борсата, би дало огромен тласък на пазара и, от друга страна, би осигурило известна прозрачност в самите дружества.

Българският потребител е много консервативен инвеститор, той обича активите, които познава, отбеляза гостът. Той посочи и ниската финансова култура на българските граждани и слабата популярност у нас на възможността домакинствата да инвестират на фондовия пазар. В това отношение изоставаме дори от нивата в Източна Европа.

„Възможно е инфлацията да е катализаторът, който ще подтикне хората да се замислят как да защитят парите си и да ги накарат да работят вместо да стоят на нулеви лихви в банките“, отбеляза Димитров.

В по-широк мащаб събеседникът смята, че би било положително, ако на регионално ниво се предприемат действия за консолидиране на борсите, тъй като подобно обединение би дало достъп до по-голям брой инвеститори. Самите инвеститори пък ще получат достъп до по-голям ресурс и повече компании.

Действията на президента Доналд Тръмп, задаващата се инфлация и цената на петрола, която все още може би не е достатъчно висока, за да отрази пазарните реалности, не създават добра среда, коментира гостът и добави, че при вдигане на лихвите от Федералния резерв нито един клас активи няма да бъде пощаден.

Той е намнение, че алтернативните инвестиции имат място в портфейлите. Златото не добавя доходност в дългосрочен план, но е полезно за диверсифициране на риска.

Материалът има информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Всички гости на предаването „Светът е бизнес“ можете да гледате тук.