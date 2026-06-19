България излиза от „сивия списък“ за пране на пари

Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“ за пране на пари, съобщиха от Министерството на правосъдието.

В решение на Групата, официално обявено днес, се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими.

Новината е очаквана, след като MONEYVAL – комитетът на експертите за борба с изпирането на пари към Съвета на Европа, констатира при проверката си, че България е укрепила правната си рамка и е изпълнила всички мерки.

Предстои да се проведе оценка на място (on-site assessment), която да потвърди, че прилагането на реформите в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е започнало и се работи ефективно, както и че необходимият политически ангажимент остава налице с оглед продължаване изпълнението на реформите.

Според информацията от FATF България е предприела следните реформи:

1. изпълнение на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие;

2. справяне с оставащите технически недостатъци в съответствието;

3. демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, и установяване на контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи (VASP) и на операторите на пощенски парични услуги;

4. гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална;

5. завършване на внедряването на автоматизирана система с цел осигуряване приоритизирането на сигналите за подозрителни сделки (STRs);

6. подобрени са разследванията и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в голям мащаб и организирана престъпност;

7. гарантиране, че конфискацията се осъществява като една от основните цели на наказателноправната политика;

8. осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм;

9. справяне с пропуските в правната рамка относно целевите санкции за финансиране на тероризма и финансиране на незаконното разпространение на оръжия за масово унищожение;

10. идентифициране на организации с нестопанска цел, които са най-уязвими към финансиране на тероризъм, и демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби с цел финансиране на тероризъм.

България влезе в „сивия списък“ през есента на 2023 г. и се присъедини към 22 към онзи момент държави, които имат „стратегически недостатъци“ в борбата си срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.