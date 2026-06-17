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България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" за пране на пари

Според оценката на MONEYVAL към Съвета на Европа страната е засилила законовата рамка и е изпълнила всички 40 препоръки

17:58 | 17.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

България е изпълнила всичките 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво "пълно съответствие" или "съответствие в голяма степен".

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, посочва се в съобщение на Министерството на правосъдието.

България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, официално оповестено днес.

Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе създадена отделна глава за престъплението „тероризъм“),  въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.

България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от "сивия списък", заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

В края на седмицата България вероятно официално ще бъде извадена от „сивия списък“ за пране на пари на международната Специална група за финансови действия (FATF), близо три години след като през есента на 2023 г. попадна там. 

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои.

Комитетът на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) е постоянен мониторингов орган на Съвета на Европа. Той функционира като регионален орган по модела на FATF и оценява доколко държавите спазват основните международни стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. MONEYVAL също така следи ефективността на прилагането на тези стандарти. В комитета участват 35 юрисдикции, 32 от които се оценяват единствено от него.

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Последна актуализация: 17:59 | 17.06.26 г.
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