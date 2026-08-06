Инвестиционният план на Инфантино може да му коства поста във ФИФА

Преизбирането на Джани Инфантино за президент на ФИФА догодина изглеждаше сигурно доскоро. Под неговия надзор се проведе най-доходоносното Световно първенство в историята, футболните федерации в Азия, Южна Америка и Африка го подкрепиха и така или иначе нямаше ясен претендент.

Сега десетгодишният мандат на 56-годишния швейцарец с италиански корени е поставен под въпрос, тъй като влиятелни поддръжници започват да се обръщат срещу него след опита му да монетизира още повече спорта с предложена сделка, включваща JPMorgan Chase & Co. и брата на зетя на Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Планът за генериране на милиарди долари чрез отделяне на търговските операции на ФИФА раздели спортните органи по целия свят след негативна реакция от страна на политици и фенове.

Футболните асоциации в Англия и Уелс поведоха това разцепление, като станаха първите, които оттеглиха подкрепата си за преизбирането на Инфантино. Катар, Кувейт, Шри Ланка и Ливан междувременно подкрепиха президента. Мароко, един от домакините на следващото Световно първенство, и Египет също издадоха нови изявления в подкрепа на плана.

Първоначално се очакваше преизбирането на Инфантино за още един четиригодишен мандат начело на ФИФА да бъде само формалност. Той се кандидатира без опонент за предстоящото гласуване, насрочено за март следващата година в Рабат, Мароко, твърдейки, че над 200 асоциации членки вече са обещали подкрепата си. За да си осигури още един мандат, му трябват само 106 гласа.

Настроението се промени драстично миналата седмица. Европейската футболна организация УЕФА, най-мощната от регионалните федерации, смъмри изпълнителната власт и заяви, че е загубила доверие в способността на Инфантино да ръководи ФИФА. Европейският орган се стреми да отстрани Инфантино и се опитва да издигне кандидат, който може да обедини асоциациите членки.

Дори във ФИФА се появиха разногласия. Главният оперативен директор Кевин Ламур заяви, че той и персоналът са били подведени от плана. Карлос Кордейро, старши съветник на Инфантино и бивш банкер в Goldman Sachs, обяви, че подава оставка и минава в опозиция.

„Цялата рамка на международното футболно сътрудничество беше ненужно изложена на риск в преследване на индивидуални интереси, а не на най-добрите интереси на играта“, посочва Норвежката футболна асоциация. „Това е видимо за мнозина от дълго време, включително за тези от нас, избрани на позиции, предназначени да гарантират контрола и баланса и да осигуряват постоянен надзор“.

Не е ясно дали ще има опит за отстраняване на Инфантино преди годишното събрание през март, когато членовете трябва да гласуват за президент на ФИФА.

Говорител на ФИФА е отказал коментар за Bloomberg.

Уставът на футболната организация гласи, че една пета от нейните 211 асоциации членки могат колективно да поискат извънреден конгрес по всяко време. УЕФА има 55 членове, достатъчно, за да свика такава среща, за да се гласува за отстраняването на Инфантино. Вече е планиран извънреден конгрес за 23 ноември, за да се потвърдят домакините на предстоящите турнири от Световното първенство по футбол за жени.

Никой досега не е заявил публично намерение да се изправи срещу Инфантино. Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, президентът на Азиатската футболна конфедерация, който загуби от швейцарците през 2016 г., шефът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани и генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом се разглеждат като потенциални претенденти.

Монталиани, роден във Ванкувър, е смятан за главен съперник на Инфантино. Макар че футболните бюрократи рядко се атакуват публично, той направи някои остри забележки преди Световното първенство.

„Най-силни сме, когато си спомняме какво ни свързва“, каза Монталиани през април. „В момента, извън тези стени, светът се усеща по-нестабилен. Правилата, които ни свързват, се изпитват, дори игнорират“, добави той.

Независимо от размера или богатството на футболната индустрия, всяка асоциация членка има равен глас в структурата на ФИФА. Тези асоциации са групирани по региони и често се придържат към препоръките на регионални организатори като УЕФА.

КОНКАКАФ, който представлява членове от Северна Америка, Централна Америка и Карибите, се присъедини към УЕФА в критиките към Инфантино и призова за „всеобхватна равносметка“ на неговото президентство. Но други регионални федерации досега се противопоставят на подобни открити призиви за отчетност. С общо 90 гласа силата на КОНКАКАФ и УЕФА е недостатъчна за необходимото мнозинство за отстраняване на Инфантино.

Азиатската футболна конфедерация, която се присъедини към УЕФА и КОНКАКАФ в осъждането на бизнес плана на Инфантино, заяви, че ще подкрепи всяка инициатива, която би била от полза за играта в световен мащаб. Тя обаче не призова за ново ръководство на ФИФА. Други, включително Конфедерацията на африканския футбол и КОНМЕБОЛ, която представлява Южна Америка, все още не са коментирали публично темата след оттеглянето на плана.

Инфантино е отблъсквал предишни опити за ограничаване на властта му. През 2017 г., след като уволни ръководителите по етика на ФИФА, разследващи корупция в организацията, той определи медийните съобщения за продължаващото напрежение и нарушения във ФИФА като „фалшиви новини“ и „алтернативни факти“. А подкрепата на футболните асоциации в Близкия изток и Африка предполага, че Инфантино все още има влияние в организацията.